Comment personnaliser votre personnage dans The First Descendant

The First Descendant propose une large gamme de personnages pouvant s’adapter à tous les styles de jeu, mais il existe également des moyens de personnaliser votre Légataire préféré pour le rendre unique.

Découvrez donc maintenant comment vous pouvez personnaliser votre personnage dans The First Descendant.

Vous pouvez personnaliser vos Skins Premium en utilisant de la Peinture, que vous pouvez obtenir dans la Boutique en échange de Calibre. Vous pouvez aussi la fabriquer en obtenant une couche atomique, une Pierre d’Oort et Spectrographe, mais ces objets ne peuvent être obtenus que dans la boutique en jeu pour 25 Calibre chacun.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après l’achat, allez dans l’onglet Personnalisation du menu principal et sélectionnez le skin que vous souhaitez recolorer. Vous pourrez choisir la partie à peindre, vous permettant ainsi de combiner différents styles pour votre Légataire.

NEXON GAMES Les Peintures sont liées aux skins et ne peuvent être utilisées qu’une seule fois.

Après avoir peint un cosmétique, cette Peinture sera liée au skin utilisé. Cela signifie que vous pouvez colorer n’importe quel élément de ce skin que vous avez déjà peint, mais vous devrez fabriquer ou acheter une autre Peinture pour l’utiliser sur d’autres skins.

Gardez-en tête que vous ne pouvez personnaliser que les Skins Premium et non les Tenues originales des Légataires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez également personnaliser vos personnages en équipant des Emotes, des Sprays, des Skins d’armes et des accessoires de dos dans le style de The First Descendant. Ces cosmétiques peuvent être gagnés en progressant dans le Passe de Combat de pré-saison ou achetés avec des Calibres (devise premium) dans la boutique en jeu.

Nexon Games a promis d’ajouter plus d’options de personnalisation au fil des saisons, alors revenez régulièrement pour plus d’informations. En attendant, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site pour ne rien manquer de nos guides et de l’actualité de The First Descendant.

L’article continue après la publicité