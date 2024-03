Yellowstone Saison 5 Partie 2 : fenêtre de sortie, casting, intrigue, tout ce qu’il faut savoir

La fin est proche pour John Dutton et sa famille alors que la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone mettra un terme à la chronologie principale. Date, casting, intrigue : on vous dit tout ce qu’on sait sur le retour de la série.

Le royaume des cowboys de Taylor Sheridan a connu une croissance rapide et impressionnante, mais tout a commencé avec une histoire en particulier : celle de la série Yellowstone de 2018. Six ans et 47 épisodes plus tard, les spectateurs se préparent à assister au tout dernier acte du récit principal.

Mais de nombreux détails méritent encore d’être mis en lumière : Kevin Costner reviendra-t-il ? Quels personnages de Yellowstone survivront ? Summer Higgins a-t-elle ce qu’il faut pour convertir les Dutton au véganisme ? On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone.

La partie 2 de la saison 5 de Yellowstone démarrera en novembre 2024, mais aucune date précise n’a encore été officiellement partagée à ce stade.

La fenêtre de sortie est donc assez claire, et surtout pas très éloignée. Ce qui ne manquera pas d’en soulager certains, les grèves des scénaristes et acteurs d’Hollywood ayant eu un impact évident sur la plupart des productions du milieu.

La partie 2 aurait par exemple dû être tournée en août 2023, mais rien ne s’est passé comme prévu. Ce n’est qu’au printemps 2024 que la production pourra finalement reprendre : le délai entre le tournage et la sortie sera donc serré.

Casting de la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone : Qui en fait partie ?

La majorité des principaux acteurs de Yellowstone est quasiment confirmée pour un retour dans la dernière étape du voyage. Sauf complications, le casting inclura donc probablement :

Kelly Reilly dans le rôle de Beth Dutton

Cole Hauser dans le rôle de Rip Wheeler

Luke Grimes dans le rôle de Kayce Dutton

Wes Bentley dans le rôle de Jamie Dutton

Kelsey Asbille dans le rôle de Monica Dutton

Gil Birmingham dans le rôle de Thomas Rainwater

Dawn Olivieri dans le rôle de Sarah Atwood

Forrie J. Smith dans le rôle de Lloyd Pierce

Brecken Merrill dans le rôle de Tate Dutton

Finn Little dans le rôle de Carter

L’unique exception notable de cette liste pour le moment est Kevin Costner. En effet, après ses désaccords avec le créateur de la série et la Paramount, le retour de la star de la série n’a pas encore été confirmé dans le rôle de John Dutton.

En effet, l’acteur a fait parler de lui pour sa brouille avec Taylor Sheridan et le studio, à propos de son obligation contractuelle à terminer la série. La possibilité qu’il se retire de la production avant le dernier épisode est donc très probable, voire qu’il n’y revienne pas du tout.

Mais si la nouvelle peut en décevoir certains, l’absence de John Dutton dans l’histoire ne signifie pas la fin du monde pour l’univers de Yellowstone.

Intrigue de la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone : que va-t-il se passer ?

Si aucun résumé de l’intrigue n’a encore été publié, on s’attend à ce que la querelle entre Beth et Jamie soit centrale et atteigne son paroxysme, allant peut-être jusqu’à la mort de l’un d’eux.

Un autre point clé de l’intrigue qui nécessite d’être abordé est le sort de John Dutton. Si Kevin Costner revient, ce sera certainement pour qu’on traite son personnage de manière définitive. Ainsi, aussi douloureux que cela puisse paraître, il est plus que probable que nous voyions le chef de la famille Dutton s’en aller pour de bon.

On peut tout de même s’attendre à ce que Kayce Dutton, Monica, et leur fils Tate, trouvent une sorte de fin heureuse. Kayce connaît ses priorités et insiste sur son envie de placer sa famille au premier plan, sans oublier que Tate est à ce stade le seul véritable héritier de l’empire de Yellowstone.

Y a-t-il une bande-annonce pour la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone. En attendant, il est toujours possible de regarder la bande-annonce de la première partie de la ci-dessous :

La dernière partie de Yellowstone sera normalement diffusée de manière hebdomadaire sur la plateforme de streaming Paramount+ en France.

