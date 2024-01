Yellowstone : Explication de l’arbre généalogique des Dutton

Vous ne comprenez rien à la famille des Dutton à travers la série Yellowstone ? Nous si, et on vous explique tout.

Pour ceux qui n’ont jamais regardé Yellowstone – ou même pour ceux qui suivent assidûment la série – l’arbre généalogique de la famille Dutton pourrait bien être source de prise de tête. On comprend, et mieux : on peut vous aider. Il ne reste plus qu’à jeter un coup d’œil à l’histoire de cette grande famille, de 1883 jusqu’aux John Dutton et l’époque plus contemporaine.

En ce qui concerne les séries, Yellowstone n’est pas vraiment compliquée. On parle essentiellement d’un groupe de cow-boys qui gardent du bétail, se bagarrent avec des gens et protègent leur terre. Et pourtant, ça reste particulièrement divertissant. Très populaire, la série de Taylor Sheridan comporte néanmoins quelques détails laissant les fans perplexes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec une abondance de Dutton – dont la plupart ont un nom commençant par la lettre J – se familiariser avec les différentes générations n’est pas toujours évident. Surtout qu’elles sont toutes connectées, notamment avec les derniers épisodes de la série principale, prévus pour 2024.

Voici donc un petit guide pratique pour revoir en détails l’arbre généalogique de la famille Dutton dans Yellowstone.

Arbre généalogique de Yellowstone : 1883

Nous rencontrons la première génération de la famille Dutton en 1883, dans un spin-off phénoménal de la série principale qu’on peut aisément considérer comme supérieur d’un point de vue technique et narratif.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

paramount+

1883 suit James Dillard Dutton, sa femme Margaret, leur fille Elsa, et leur jeune fils, John, alors qu’ils entament une migration du Texas vers le Montana pour commencer une nouvelle vie. James est un homme stoïque et intelligent qui aime sa famille avec tant d’intensité que l’on ne peut s’empêcher de le soutenir. Il est également très compétent et pragmatique, et est pratiquement la force motrice aidant le convoi de migrants européens à atteindre leur but final.

De leur côté, Margaret et Elsa sont des femmes féroces qui brillent par leur indépendance, et il est facile de voir d’où le clan Dutton d’aujourd’hui tire sa forte volonté. Nous rencontrons également la sœur de James, Claire, dans les premiers épisodes de 1883, mais elle n’est pas très sympathique, tout comme sa fille, Mary. Toutes deux meurent dans les deux premiers épisodes de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce que nous ne voyons pas dans 1883 est la naissance de Spencer Dutton, le troisième enfant de James et Margaret. C’est seulement une fois que le couple s’installera dans le Montana, sur le terrain qui deviendra le ranch Yellowstone, qu’ils accueilleront ce nouveau membre de la famlille.

Arbre généalogique de Yellowstone : 1923

Spencer Dutton apparaît dans la série dérivée 1923, dans laquelle il chasse des lions à l’étranger – garder les vaches n’était pas assez bonhomme. Mais les vrais personnages principaux de la série sont Jacob Dutton et Cara Dutton, joués par Harrison Ford et Helen Mirren dans le casting de Yellowstone 1923.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

paramount+

Jacob est le frère de James Dillard Dutton, mais nous ne le rencontrons jamais en 1883. Ce n’est qu’après la mort de James, suite à un combat avec des voleurs de chevaux, que Margaret écrit à Jacob pour le supplier de venir au ranch Yellowstone. Elle a en effet besoin d’aide pour s’assurer de la survie de ses enfants.

Malheureusement, il arrive trop tard pour sauver Margaret, qui meurt de froid lors d’un hiver particulièrement rigoureux dans le Montana. Mais Jacob et Cara élèvent les jeunes John et Spencer Dutton comme leurs propres enfants et maintiennent le ranch à flot, créant ainsi les fondations de l’empire Dutton.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

John Dutton I, comme il sera désormais connu, épouse une femme nommée Emma, et le couple a un fils appelé Jack (vous étiez prévenus : il y a beaucoup de noms commençant par J à gérer). Jack a failli fonder sa propre famille, après être tombé amoureux d’Elizabeth Strafford, mais après une fausse couche, le couple est pour le moment sans enfant.

Quant à Spencer, il épouse Alexandra, une femme qu’il rencontre en Afrique (en la volant à son propre fiancé) et le couple retourne en Amérique après avoir appris la mort de John I. Spencer et Alexandra sont séparés lors de leurs voyages, et nous devrons attendre la saison 2 de 1923 pour connaître leur destin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que rien n’ait été confirmé dans les séries jusqu’à présent, il est presque certain que soit Spencer et Alexandra, soit Jack et Elizabeth seront en réalité les parents de John Dutton II, le père du personnage emblématique de Kevin Costner. Il s’agira donc très certainement d’un point fondamental de l’intrigue dans la saison 2 de 1923.

Arbre généalogique de Yellowstone : Les Duttons de l’époque contemporaine

Tout cela nous amène à l’époque moderne et à la chronologie principale de la famille Dutton, qui se concentre sur John Dutton III, interprété par Kevin Costner, et le reste du casting de Yellowstone que nous avons appris à connaître et aimer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

paramount+

John Dutton II et sa femme (jusqu’ici non nommée) ont eu deux enfants : John III, et Peter, bien que ce dernier soit décédé quelques heures seulement après sa naissance.

Notre John actuel était marié à Evelyn Dutton, avec laquelle il a eu trois enfants biologiques avant son décès : Lee, Beth et Kayce. Le couple a aussi adopté Jamie – après que sa mère ait été tuée par son père – et l’a élevé comme leur propre enfant.

Parmi ces enfants, Lee meurt dans le premier épisode de Yellowstone lors d’une fusillade entre le ranch et les membres de la Réserve de Broken Rock. Concernant Beth Dutton, elle est clairement de la même trempe que Margaret, Elsa et Alexandra Dutton, et elle apporte une énergie formidable à la série, que ce soit dans une réunion d’affaires ou à la table du dîner familial.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kayce est marié à une femme amérindienne nommée Monica, et tous deux ont un fils, Tate, seul héritier légitime du ranch Dutton en l’état actuel des choses. En fait, il sera le seul prolongement biologique de la lignée des Dutton, à moins que Kayce et Monica n’aient un autre enfant. Avec la mort de Lee, l’incapacité de Beth à avoir des enfants, et l’adoption de Jamie, Tate est probablement destiné à être le futur propriétaire du ranch Yellowstone.

Jamie a également un fils issu d’une relation avec son ancienne assistante Christina, bien que nous ne connaissions même pas le nom de l’enfant. Avec la relation entre Jamie et John si fracturée, il est probable que le fils adoptif ne soit pas inscrit dans le dernier testament de John Dutton III.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà, vous avez là plus de 140 ans d’histoire de la famille Dutton résumés. Mais attention : il pourrait y avoir encore quelques surprises dans la dernière partie de la saison 5 de Yellowstone.