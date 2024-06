Récapitulatif des saisons 1 et 2 de Sweet Tooth : que s’est-il passé avant la saison 3 ?

La série Sweet Tooth a démarré en 2021 sur Netflix : alors que la troisième et dernière saison s’apprête à débarquer sur les écrans, les spectateurs pourraient avoir besoin d’un rappel des événements qui sont arrivés dans les précédents épisodes.

Les voyages forgent la jeunesse, et celui de Gus l’a clairement transformé. Alors qu’on découvrait dans le pilote un petit garçon hybride reclus avec son père – ou “Baba” – dans la réserve du Yellowstone, le héros de Sweet Tooth a fini par prendre la route et découvrir le monde.

Un monde peu commun, puisque profondément changé par une maladie meurtrière et la naissance de bébés moitié humains, moitié animaux. Au fil de ses pérégrinations, le jeune Gus finira par comprendre que tout est lié, mais que sa propre existence pourrait contenir plus de réponses que son Baba a pu laisser entendre.

La saison 3 de Sweet Tooth, qui sortira le 6 juin 2024, aura pour but de lever le voile sur les nombreux mystères de la série Netflix. Mais avant cela, vous pourriez avoir besoin d’un récapitulatif des événements qui ont marqué les précédentes saisons.

Que se passe-t-il dans la saison 1 de Sweet Tooth sur Netflix ?

La saison 1 a surtout servi à nous présenter le contexte et les différents groupes et protagonistes de Sweet Tooth : l’armée des animaux, les derniers hommes, les enfants hybrides de la Réserve, Jepperd ou encore le docteur Singh sont ainsi apparus dès les premiers épisodes.

On découvre ainsi grâce à différents points de vue que le monde de Gus a littéralement muté, avec l’apparition d’un virus surnommé “Variant de l’apocalypse” par les uns, ou tout simplement “la Maladie” par les autres. Particulièrement contagieux, le premier symptôme de ce mal est un tremblement de l’auriculaire. Simultanément, les naissances ont été touchées par un phénomène inexpliqué : les bébés sont désormais moitié humains, moitié animaux, et ont très vite été surnommés hybrides. Ces derniers sont immunisés contre la Maladie, ce qui ne les a guères aidés à se faire apprécier de la société : on ne sait pas qui est apparu en premier, mais il est évident que les deux phénomènes sont liés et il est facile de blâmer les nouveau-nés pour la fin du monde.

Gus, un enfant en partie cerf, découvre tout cela après la mort de son père infecté par des intrus dans leur forêt. Le garçon retrouve en effet une boîte contenant différents documents dont une photo de celle qui semble être sa mère et vivrait dans le Colorado. Notre petit héros abandonne alors tout ce qu’il connaît pour s’aventurer dans le reste des États-Unis, qui s’est réorganisé autour de différents factions belliqueuses après l’apocalypse.

Le garçon finit par s’associer à Jepperd, surnommé Grand Costaud (ou Grand Balèze dans la VF). D’abord réticente, l’ancienne star de football américain s’attache au petit hybride et accepte de l’aider à retrouver sa mère.

Tous deux croisent cependant la route des derniers hommes, un groupe bien décidé à supprimer tous les hybrides et mené par le général Abbot. Ce dernier s’est allié au Dr Singh dans le but d’éradiquer également la Maladie, fournissant des enfants animaux au scientifique. Les petits ne survivent jamais aux expérimentations, mais le docteur se sent contraint de continuer coûte que coûte : sa femme est malade, et il doit la sauver, quitte à se salir les mains.

Du côté des hybrides, Aimee, ancienne psychologue, a réussi à créer un refuge pour les petits dans un ancien zoo du Yellowstone. Souvent livrés à eux-mêmes depuis leur tendre enfance – voire leur naissance -, la plupart de ces enfants a grandi dans la nature et peu d’entre eux sont capables de dialoguer. Au point de considérer Gus comme une exception, mais il n’est pourtant pas seul : la première rescapée de la Réserve d’Aimee s’appelle Wendy et est elle aussi douée de parole, malgré son hybridation avec un cochon.

Le dernier groupe important de la saison 1 est celui de l’armée des animaux. Composée essentiellement de jeunes rappelant les Enfants Perdus de Peter Pan, ces adolescents luttent pour sauver et protéger les hybrides. Menés par Ours et Tigresse, deux jeunes filles bien humaines, ils n’hésitent pas à prendre les armes et se battre quand c’est nécessaire.

À la fin de la saison 1, le général Abbot et les derniers hommes parviennent à s’emparer des enfants de la Réserve. Gus aussi tombe dans leurs filets, après que Jepperd se soit fait tirer dessus – mais tout va bien : Grand Costaud se fait sauver par Aimee.

Sauf que la capacité de Gus à parler normalement le fera se distinguer des autres hybrides, et le Dr Singh exigera de pouvoir travailler avec le petit garçon cerf.

Que se passe-t-il dans la saison 2 de Sweet Tooth sur Netflix ?

La saison 2 développe davantage les origines des personnages importants, et se concentre un peu plus sur la guerre entre les différents groupes de Sweet Tooth, dont les objectifs s’opposent clairement.

On en découvre ainsi un peu plus sur les origines de Jepperd, alors qu’il rejoignait les derniers hommes au début du fléau, mais aussi les raisons qui poussent le général Abbot à traquer les hybrides, persuadé de pouvoir ainsi retrouver le monde d’avant. Du côté de la maman de Gus, Birdie, il y a un rebondissement : elle ne se trouve pas dans le Colorado, mais en Alaska. Et il s’avère surtout que la scientifique est en partie responsable de la création des hybrides, Gus étant vraisemblablement le premier d’entre eux.

Le conflit entre les derniers hommes et l’armée des animaux est central dans la saison 2 de Sweet Tooth. Et au milieu de cette guerre, Jepperd et Aimee doivent collaborer pour essayer de sauver les hybrides de la Réserve et Gus. Les deux adultes finiront par être contactés par radio par les enfants, qui ont réussi à s’évader temporairement avant de se faire ramener en prison. La tentative, bien qu’avortée, aura non seulement permis de transmettre de précieuses informations, mais aura en plus montré aux enfants comment unir leurs forces et utiliser leurs capacités plus “animales”.

Chez le Dr Singh, rien ne va plus : obsédé par son idée de trouver un remède, il n’écoute plus sa femme qui le supplie de cesser ses activités morbides. L’homme considère qu’après avoir fait autant de mal, il se doit de continuer jusqu’au bout… quitte à torturer Gus en lui imposant des hallucinations créées par d’étranges fleurs violettes, normalement mortelles pour les humains car porteuses de la Maladie. Le supplice du garçon ira jusqu’à une scène dans laquelle le général Abbot lui coupe un bois.

Du côté de l’armée des animaux, Ours, alias Becky, va s’enrôler chez les derniers hommes pour libérer Gus et les autres hybrides. On découvre alors qu’elle est en réalité la grande sœur de Wendy. Rejointe par Jepperd, Aimee et de mystérieux alliés, elle réussit enfin à sauver les enfants de la Réserve.

Mais la victoire finale de la saison 2 de Sweet Tooth est douce-amère : L’armée des animaux perd face aux derniers hommes, et Ours en est la seule survivante. Le Dr Singh, qui croyait avoir trouvé un remède, réalise qu’il s’est fourvoyé et se retrouve quasiment au point de départ, tandis que sa femme s’échappe de l’emprise des derniers hommes en le laissant seul. Aimee attrape la Maladie et en profite pour infecter le général Abbot, mais ce dernier finit par s’enfuir et s’en prendre à Gus. Ce dernier utilise alors des pouvoirs inexpliqués, invoquant par un cri un troupeau de bisons qui piétine définitivement le grand antagoniste.

Finalement débarrassés des derniers hommes et de leur chef sanguinaire, Becky, Wendy, Jepperd et Gus pourront alors partir vers l’Alaska à la recherche de Birdie.

La saison 3 de Sweet Tooth est attendue pour le 6 juin 2024 sur Netflix. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aussi consulter nos listes des séries et films qui sortent en streaming ce mois-ci.