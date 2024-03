La saison 3 de The Bear pourrait bien être la dernière

La série sur Disney+ se prépare pour son retour, entre tournage et cérémonies de remise des prix, mais la troisième saison pourrait ne pas aboutir à une quatrième.

Ça y est, les cuisiniers de Chicago se préparent avant le coup de feu prévu pour juin 2024. Après une première diffusion en 2022, il était pourtant difficile de s’attendre à un succès aussi phénoménal pour la comédie dramatique créée par Christopher Storer.

Car la production FX a fait sensation dans les dernières cérémonies de prix, pour sa saison 2 : entre Emmys et Golden Globes, elle était partout. L’histoire crue et humaine de Carmen, Sydney, Richie et les autres, mise en lumière par une réalisation trompeusement spontanée, a fait un carton.

Forcément, l’annonce d’une saison 3 a ravi les spectateurs. Mais il se pourrait aussi qu’il s’agisse de la dernière aventure de l’équipe de The Bear.

La saison 4 de The Bear pourrait ne jamais voir le jour

Malgré le succès de la série, des rapports indiquent que le créateur Christopher Storer a accepté de travailler sur trois saisons : la possibilité d’une saison 4 serait donc plus qu’incertaine à ce stade.

En effet, selon Reel Chicago, si FX souhaite la concrétisation d’une saison 4 de The Bear, l’idée pourrait s’avérer plus compliqué que prévu : Christopher Storer s’était au départ engagé pour trois chapitres, avec la possibilité de partir ensuite se concentrer sur ses autres projets.

À ce stade, l’auteur a accepté de livrer des épisodes supplémentaires, à condition de les filmer durant le tournage de la saison 3. Rien ne dit cependant si ces épisodes permettront de rallonger la prochaine saison, ou s’ils serviront pour une quatrième. Pour le savoir, il faudra attendre une annonce officielle de FX.

The Bear : une série récompensée qui n’en démord pas ?

Évidemment, les dix récompenses obtenues par la série aux Emmys de 2024 et son passage remarqué aux Golden Globes peuvent être vus comme un encouragement à continuer l’aventure.

D’autant plus que la saison 3 semble elle-même chargée en événements marquants, comme l’a révélé une photo de tournage montrant des personnages à un enterrement.

La fin de la saison 2 de la série suggérait le décès de la mère de Marcus. Et d’une manière plus générale, l’ambiance au restaurant partait en sucette, les personnages se rentrant dedans alors que la pression du premier service retombait : Richie va-t-il rester ? Carmen va-t-il baisser les bras après sa rupture et abandonner l’idée de rembourser sa dette ?

The Bear revient en juin 2024, partageant son créneau avec trois autres grosses séries elles aussi particulièrement attendues par les spectateurs. Et pour patienter avant le plat principal, les deux premières saisons sont toujours disponibles sur Disney+.

