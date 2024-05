Oubliez Yellowstone, Prime Video cache la meilleure série western dans son catalogue

Alors que les fans de Yellowstone attendent toujours de nouveaux épisodes, Prime Video a discrètement diffusé la suite d’une des meilleures séries western de ces dernières années.

Yellowstone reviendra-t-elle pour une sixième saison ? Kevin Costner sera-t-il de retour ? Et se réconciliera-t-il enfin avec le créateur de la série, Taylor Sheridan ? Toutes ces questions que l’on retrouve dans la communauté de fans sont légitimes, alors que la deuxième partie de la saison 5 se fait désirer.

Pourtant, il pourrait bien y avoir une autre production capable de concurrencer la saga des Dutton. Car Prime Video vient de lancer une nouvelle saison pour sa série Outer Range, renommée Aux Frontières dans la langue de Molière. De quoi faire passer le temps aux addicts de Yellowstone ? Très certainement, voire plus.

La saison 2 a débarqué le 16 mai sur la plateforme d’Amazon, plongeant les spectateurs au cœur des aventures des Abbott, alors confrontés à la disparition de leur belle-fille. La famille voisine, celle des Tillerson, profite de leur vulnérabilité pour tenter de s’emparer de leurs terres, faisant monter la tension d’encore un cran – surtout après l’apparition d’un mystérieux vide noir dans le pâturage des Abbott.

Sur un fil Reddit, de nombreux fans ont tenu à exprimer leur plaisir au visionnage de la série : “Je suis vraiment content d’avoir continué à regarder Outer Range parce que la saison 2 était fantastique“, a ainsi commenté un internaute, avant de préciser : “Je sais que beaucoup de gens n’ont pas aimé le rythme lent et les questions sans réponse de la saison 1, mais moi, j’ai adoré, et le dénouement de la saison 2 était génial et absolument fou. Le casting est tout simplement incroyable et au top de sa forme.“

Un avis que l’on retrouve chez d’autres : “C’est la prochaine série sur ma liste et j’ai hâte. J’ai découvert la première saison assez tard mais je l’ai vraiment appréciée.“

“C’est bien meilleur que Yellowstone en toute honnêteté,” rebondit un autre spectateur alors que certains internautes décrivent la série comme “le Yellowstone psychédélique que vous ignoriez avoir besoin de voir.”

Alors qu’une grande partie de Yellowstone est filmée en Utah, la série de Prime Video se déroule dans un décor montagneux similaire au Wyoming. Le personnage de Kevin Costner dans Aux Frontières est interprété par Josh Brolin, qui brille clairement dans le drame de science-fiction soutenu par des dynamiques familiales et des rivalités complexes – un peu, justement, à la manière des Dutton.

Les deux premières saisons d’Aux Frontières sont désormais disponibles sur Prime Video. Et pour davantage de contenu en streaming, vous pouvez consulter nos listes des séries et films sortis ce mois-ci.