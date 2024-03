Yellowstone saison 5 : la partie 2 aura plus d’épisodes que prévu

Une des stars de la série a confirmé un nombre d’épisodes plus important que prévu dans la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone, mais aussi davantage de flash-backs.

La série Yellowstone se fait attendre, mais n’a pas abandonné les fans : si la production créée par Taylor Sheridan a été annulée et n’aura pas de saison 6, les spectateurs patientent tout de même pour la partie 2 de la saison 5, annoncée pour fin 2024.

Après la polémique entourant le showrunner et la star Kevin Costner, les chances de voir une fin étaient pourtant réduites, d’autant plus que le tournage n’avait pas de date à l’époque. Beaucoup ont pensé que les six épisodes censés terminer la saison 5 seraient annulés, mais c’est désormais de l’histoire ancienne, puisque les acteurs de la série sont attendus sur le plateau pour le “printemps 2024“.

Et en fin de compte, ce ne serait pas seulement six épisodes qui attendraient les fans dans cette partie 2 de la saison 5 de Yellowstone, mais plus.

Un acteur de Yellowstone avoue qu’il y aura dix épisodes ou plus dans la partie 2 de la saison 5

Au micro de Deadline, Josh Lucas a confirmé qu’il reprendrait son rôle d’un John Dutton jeune dans la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone, qui comporterait au moins dix épisodes.

En parlant de son retour, l’acteur a expliqué qu’il devrait apparaître lors d’un flashback sur John Dutton. Puis il a ajouté : “Je pense que nous allons faire dix épisodes ou plus.” Au départ, les estimations parlaient de six épisodes, la première partie ayant offert 8 volets pour une saison censée faire 14 épisodes en tout.

Mais la partie 2 doit répondre à de nombreuses questions laissées en suspens : quel est l’ultime sort de la grande famille des Dutton et de son chef, John ? Quand et comment finira l’éternelle guerre entre Beth et Jamie ? Tant d’intrigues méritaient certainement davantage de saisons selon Taylor Sheridan, mais devront obtenir une vraie conclusion dans la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone.

Créer dix épisodes – “ou plus” – serait alors un bon moyen d’allonger la durée de vie de la série et s’assurer que sa conclusion ne soit pas bâclée.

