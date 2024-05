Une photo du tournage de Yellowstone dissipe les craintes pour la série

Un membre du casting vient de publier une photo du tournage de la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone : ce qui pouvait inquiéter les fans ne devrait finalement pas être un problème.

Yellowstone a eu son lot de dramas, entre des rumeurs d’annulation de la série et la querelle qui a perturbé la production entre les deux têtes d’affiche : le départ de l’acteur Kevin Costner de la série signée Taylor Sheridan a en effet agité la communauté des fans, s’ajoutant à l’inquiétude de ne pas recevoir beaucoup de nouvelles concernant la partie 2 de la saison 5.

Mais une photo de tournage semble changer la donne, et a de quoi rassurer les spectateurs qui s’inquiétaient de ne pas voir leur série revenir : le tournage de Yellowstone a bien commencé.

La mise à jour provient de Kelsey Asbille, interprète de Monica dans la série. Dans ses stories Instagram, l’actrice a ainsi publié une image dévoilant les panneaux d’indication du plateau de tournage. On peut y voir la mention du “cowboy camp“, le terme utilisé pour décrire le lieu des entraînements et répétitions pour les membres du casting de la série de Taylor Sheridan.

@kelseyasbille

Le fait que le tournage puisse avoir lieu semblait encore incertain jusqu’à maintenant. Interviewé par Deadline, Kevin Costner avait expliqué les raisons de son départ de la série en mettant en avant son besoin de réaliser ses propres projets : “Mon cœur voulait autre chose et il y avait une porte ouverte. Et quand les gens parleront de moi plus tard, ils devraient parler de mon cœur.“

Si une explication avait alors été offerte, l’inquiétude quant à une éventuelle annulation de Yellowstone persistait. Notamment parce qu’aucune date de tournage n’avait été annoncée jusqu’à présent, ce qui ne pouvait qu’être vu comme un mauvais signe dans un contexte aussi délicat.

Il faut aussi rappeler que le showrunner Taylor Sheridan est engagé sur de nombreux autres projets. Pour Yellowstone, le créateur s’investit également sur 1923, 1944, 2024 et 6666, mais il travaille aussi à la saison 2 de Tulsa King, Landman, Mayor of Kingstown ou encore la suite de Opérations spéciales : Lioness.

La photo de Kelsey Asbille permettra au moins aux fans de dormir sur leurs deux oreilles : la saison 5 de Yellowstone aura bien une partie 2.