X-Men ’97 : Le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la série Marvel

L’iconique série d’animation revient d’entre les morts pour présenter une suite de haut vol : dates et heure de sortie, titres, on vous dit tout sur le calendrier de X-Men ’97.

X-Men ’97 vient à peine de commencer sa diffusion, et les spectateurs sont unanimes : non seulement la série d’animation souffle une tornade de nostalgie sur les fans de la première heure, mais elle réussit en plus à fédérer le public de Marvel, ravi par ce récit haletant avec les mutants.

La production démarrait pourtant du mauvais pied. À peine une semaine avant sa première sortie sur Disney+, elle perdait son showrunner, Beau DeMayo, licencié après avoir planché sur les deux premières saisons. Mais la machine Marvel était lancée, et rien n’a été modifié au calendrier de sortie des épisodes, qu’on vous détaille ici.

Calendrier détaillé des épisodes de X-Men ’97

Les deux premiers épisodes de X-Men ’97 sont sortis le 20 mars 2024 sur Disney+. La plateforme aux grandes oreilles va ensuite adopter un rythme hebdomadaire, à raison cette fois d’un seul épisode par semaine, et ce jusqu’au final prévu le 15 mai.

À noter que l’arc de conclusion de la série, intitulé “Opération Tolérance Zéro“, sera couvert par trois épisodes en tout.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la série Marvel :

Épisode 1 : “Avec moi, mes X-Men” – 20 mars 2024

Épisode 2 : “La libération des mutants commence” – 20 mars 2024

Épisode 3 : “La reine démon” – 27 mars 2024

Épisode 4 : “Motendo / Question de vie ou de mort” – 3 avril 2024

Épisode 5 : “Mon nom est Gambit” – 10 avril 2024

Épisode 6 : “Question de vie ou de mort – Partie 2” – 17 avril 2024

Épisode 7 : “Clairvoyance” – 24 avril 2024

Épisode 8 : “Opération tolérance zéro – partie 1” – 1er mai 2024

Épisode 9 : “Opération tolérance zéro – partie 2” – 8 mai 2024

Épisode 10 : “Opération tolérance zéro – partie 3” – 15 mai 2024

En France, les épisodes sont diffusés à partir de 8h du matin sur Disney+. En tout, cette première saison comportera donc 10 épisodes, d’une trentaine de minutes chacun.

