Va-t-il y avoir une saison 2 de XO Kitty ?

Alors que la première saison de XO Kitty a été un véritable succès sur Netflix, séduisant d’entrée de jeu les internautes, on peut se demander s’il va y avoir une deuxième saison.

Suite au succès rencontré par les films À tous les garçons que j’ai aimés, Netflix n’en avait pas fini avec la famille Covey. La plus jeune des sœurs Covey, Kitty, est désormais la vedette de sa propre série, XO Kitty, pour le plus grand plaisir de ceux qui apprécient les comédies romantiques, mais aussi les K-Dramas.

Alors qu’elle est sortie le 18 mai, la première saison de XO Kitty est d’ores et déjà un succès. Cerise sur le gâteau, l’intrigue laisse présager qu’il y aura une deuxième saison. Cependant, comme netflix l’a montré plus d’une fois, une saison 1 réussie ne garantit pas toujours une saison 2.

XO Kitty va avoir droit à une suite ?

Au moment de la rédaction de cet article, XO Kitty n’a pas encore été officiellement renouvelée ou annulée par Netflix. Il n’est pas un secret que Netflix a tendance à annuler ses séries prématurément, de ce fait il est facile d’être nerveux quant aux chances de XO Kitty.

Cependant, il y a certains signes qui pourraient suggérer qu’elle ne sera pas annulée. Pour commencer, c’est une série dérivée de À tous les garçons que j’ai aimés, une série de films populaires sur Netflix. Faire partie d’une franchise populaire pourrait signifier que XO Kitty a de meilleures chances de survie que d’autres séries.

Le facteur décisif majeur sera le nombre de téléspectateurs, mais malheureusement Netflix aime garder ces chiffres secrets. XO Kitty devra faire de bons résultats pour décrocher rapidement une seconde saison.

Que pourrait-il se passer dans la saison 2 de XO Kitty ?

AVERTISSEMENT : Spoilers de la saison 1 !

Une des raisons pour lesquelles on est en droit d’espérer une deuxième saison de XO Kitty est que l’histoire n’est clairement pas terminée, il y a donc beaucoup de matière pour la saison 2.

Pour commencer, la vie amoureuse de Kitty est sens dessus dessous. Elle n’est plus amoureuse de Dae et est tombée amoureuse de sa fausse petite amie Yuri, de plus, il y a une chance que les choses se réchauffent avec son ancien ennemi et meilleur ami de Dae, Min Ho.

Yuri quant à elle est préoccupée par Juliana, ainsi que par son demi-frère nouvellement découvert Alex, ce qui crée des problèmes pour leur mère, la directrice de KISS.

En plus de tout cela, Q fait tout ce qu’il peut pour être avec Florian. Cependant, cela conduit Florian à tricher à ses examens pour rester à l’école, ce qui entraîne ensuite la perte de la bourse de Dae à KISS.

Il est clair qu’il y a beaucoup de drama qui fait surface, il serait donc surprenant que tout s’arrête là. Mais pour l’instant, il semble que seul le temps dira si nous aurons l’occasion de revoir ces personnages.