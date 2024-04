Trap : date, casting, trailer, tout sur le nouveau film d’horreur de M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan va de nouveau embarquer les spectateurs dans son univers unique avec Trap : date de sortie, casting, premières images ou encore trailer, on vous dit tout ce qu’on sait sur ce nouveau thriller.

M. Night Shyamalan fait partie de ces cinéastes clivants, qui ont su se relever malgré des échecs retentissants, et continuent de créer des œuvres pour présenter leur propre univers. Le réalisateur a vu sa carrière en péril avec des sorties telles que Le Dernier maître de l’air ou After Earth, mais est finalement revenu dans les bonnes grâces du public, notamment avec Split et Glass.

Le réalisateur s’apprête à sortir sa dernière nouveauté, Trap, faisant de nouveau la part belle aux questions morales alors qu’on nous fera suivre un homme aux pratiques douteuses. Date de sortie, intrigue, casting, trailer et plus encore : voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau thriller de M. Night Shyamalan.

Sommaire

Trap sortira dans les salles obscures le 7 août 2024 en France.

Intrigue de Trap : de quoi parlera le thriller ?

Trap est un thriller psychologique centré sur un père et sa fille adolescente alors qu’ils assistent à un concert de pop. Lorsque les agents fédéraux arrivent sur les lieux, le père réalise que l’événement est en réalité un piège, visant à mettre la main sur un tueur en série.

warner bros.

Si le charmant père de famille semble tout à fait honnête au premier abord, la bande-annonce suggère très vite que le papa poule cache un terrible secret. Car il pourrait bien être le fameux “Boucher” que le FBI cherche à coincer, à en croire la vidéo de surveillance d’un otage qu’il garde sur son téléphone.

Pour Allociné, M. Night Shyamalan s’est confié sur son envie de sortir des sentiers battus et s’essayer à quelque chose d’inédit dans sa filmographie, soit le fait d’adopter la vision de l’antagoniste : “Je pense que le public va être surpris par mon approche car le film se déroule à travers le regard du protagoniste principal qui s’avère être le méchant. C’est un point de vue que je n’ai encore jamais tenté. Je pense aussi que le film a un humour noir qui en surprendra plus d’un. Il y a également des moments de tensions et de peur inattendus.“

Le concert risque donc de dégénérer, entre les milliers d’adolescents survoltés venus pour le concert, et le prédateur qui rôde parmi eux en essayant de ne pas se faire voir des autorités.

Qui figure au casting de Trap ?

Josh Hartnett incarne un père de famille dévoué dans Trap, aux côtés d’Ariel Donoghe et de Saleka Shyamalan dans le rôle de Lady Raven.

warner bros.

En effet, c’est la fille aînée du réalisateur qui incarne la star en pleine performance : car Saleka Shyamalan est justement elle-même autrice, compositrice et interprète dans la sphère R&B. Trap signera ainsi ses débuts sur grand écran pour interpréter un personnage proche de sa propre expérience.

Retrouvez ci-dessous le casting complet de Trap :

Josh Hartnett dans le rôle du Père

Ariel Donoghue dans le rôle de Riley

Hayley Mills dans le rôle du Dr. Grant

Marnie McPhail dans le rôle de la Mère de Jody

Saleka Shyamalan dans le rôle de Lady Raven

Vanessa Smythe dans le rôle du Manager de tournée

Y a-t-il une bande-annonce pour Trap ?

La première bande-annonce de Trap a été dévoilée le 19 avril 2024. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

Ce premier trailer permet de donner de nombreux premiers indices sur l’intrigue, mais M. Night Shyamalan étant ce qu’il est, il y a fort à parier qu’un twist attende les spectateurs. On peut également distinguer des références au concert de Taylor Swift lors de son Eras Tour, Lady Raven étant certainement un mélange de plusieurs icônes de la pop dans le film.

Nous mettrons cet espace à jour en fonction de la publication de nouvelles informations sur Trap.

