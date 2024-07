Les mises à jour concernant la série Netflix ont jusqu’ici été très rares, mais un nouveau clip vient d’être partagé sur les réseaux sociaux, et les spectateurs se disent déjà émus face au teaser nostalgique.

La série à succès de Netflix aime se faire désirer, minimisant ses mises à jour et révélant peu d’informations sur son compte. Si on sait que la création a connu suffisamment de retard pour décaler sa sortie à 2025, le tournage de la saison 5 de Stranger Thing a cependant commencé. Il aura pourtant fallu attendre le 15 juillet 2024 pour obtenir de vraies images.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est en effet dans un teaser célébrant le mi-parcours de la production que les fans ont pu poser les yeux sur des vidéos de leurs personnages préférés. Révélant l’envers du décor et du plateau de tournage, le making-of a été publié sur les réseaux sociaux de la série. Il nous présente des extraits des acteurs et de l’équipe de Stranger Things, accompagnés de voix off expliquant à quel point les différentes saisons ont compté pour eux.

L’article continue après la publicité

“Votre attention, les nerds… Nous avons atteint la moitié du tournage de la dernière saison et nous voulions vous donner à tous un aperçu de ce que nous avons fait jusqu’ici.“

L’article continue après la publicité

“Nous en sommes à peu près à la moitié du tournage. Et c’est excitant, il se passe tellement de choses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la saison 5 de Stranger Things,” nous dit ainsi Caleb McLaughlin, l’interprète de Lucas Sinclair.

Le teaser offre également un aperçu des décors, qui semblent être autant le Monde à l’Envers que Hawkins. L’équipe y est rassemblée, et il semble même que Holly Wheeler pourrait se retrouver confrontée à Vecna, puisqu’elle semble piégée dans une pièce aux lumières clignotantes.

L’article continue après la publicité

La vidéo ne fait pas que montrer la suite de la série : elle sert aussi de rappel émouvant de tout ce qui a fait le sel de Stranger Things et plu aux fans. Et ces derniers n’ont pas manqué de faire part de leurs sentiments face aux images emplies de nostalgie.

L’article continue après la publicité

“J’ai jamais été aussi heureux d’être qualifié de nerd,” a assuré un fan en réponse à la publication sur X/Twitter.

L’article continue après la publicité

“J’ai déjà commencé à pleurer,” a également réagi un spectateur, dont les larmes sont partagées par d’autres internautes : “Les quatre persos originaux, je vais chialer“.

Pour certains, la vidéo n’est pas qu’un moyen d’arracher des larmes : elle mérite aussi l’attention des meilleurs détectives de Internets. “Je vais passer le reste de ma journée à analyser chaque image,” a ainsi assuré un internaute.

La saison 5 de Stranger Things n’a pas encore de date de sortie, mais elle est attendue pour 2025. D’ici-là, vous pouvez passer le temps en consultant la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité