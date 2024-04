The Crow : date de sortie, trailer, tout ce qu’il faut savoir sur le remake

Le remake de The Crow va faire renaître le film culte des années 90, avec un nouveau casting et un nouveau regard sur une histoire maintenant bien connue.

C’est donc Bill Skarsgård, que l’on a pu voir dans les récentes adaptations de Ça ou encore dans Barbare (2022), et que l’on va pouvoir retrouver dans le rôle d’Eric Draven. Cette nouvelle version contemporaine de The Crow va donc revisiter l’histoire de ce célèbre thriller fantastique.

Les fans sont partagés sur le nouveau film, qui s’est dévoilé avec une bande-annonce incroyablement sanglante et une approche plus cérébrale du récit.

L’original étant l’un des films romantiques les plus uniques de son époque, voici donc ce qu’il faut savoir sur le remake de The Crow.

La date de sortie du remake de The Crow est prévue pour le 21 août 2024 en France.

Initialement prévue pour juin 2024, la date de sortie a finalement a été repoussée. Ce choix a probablement été fait pour éviter la concurrence au box-office avec Bad Boys : Ride or Die. Le film d’action-fantastique réalisé par Rupert Sanders sortira donc en août de cette année.

Qui fait partie du casting du remake de The Crow ?

Bill Skarsgård interprète Eric Draven dans le remake de The Crow. La fiancée de Draven, Shelly Webster, est jouée par l’actrice Tahliah Debrett Barnett, une artiste plus connue sous le nom de FKA Twigs.

Lionsgate

Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, Jordan Bolger et Sami Bouajila viennent alors compléter le casting.

Liste du casting du remake de The Crow :

Bill Skarsgård dans le rôle d’Eric Draven

FKA twigs dans le rôle de Shelly Webster

Karel Dobrý dans le rôle de Roman

Isabella Wei dans le rôle de Zadie

Laura Birn

Danny Huston

Dukagjin Podrimaj dans le rôle du détective Milch

David Bowles dans le rôle de Wickham

Paul A Maynard dans le rôle de Malcolm

Jordan Bolger

Sami Bouajila

Quelle est l’intrigue du remake de The Crow ?

Le remake de The Crow conserve globalement la même intrigue que l’original : Eric Draven est ressuscité, étant alors transformé en un sombre justicier suite au meurtre de sa fiancée, Shelly, et déterminé à traquer ses assassins.

Lionsgate

Le couple sera brutalement assassiné lorsque le passé de Shelly les rattrape. Se voyant offrir la chance de la sauver en se sacrifiant, Eric renaît en tant que The Crow et cherche à se venger de leurs meurtriers, traversant les mondes des vivants et des morts pour la venger.

C’est globalement la même histoire que dans le film de 1994, mais étant donné que la version 2024 est également une adaptation du matériel source, à savoir de la série de comics éponyme de James O’Barr, le nouveau film pourrait présenter quelques différences.

Y a-t-il une bande-annonce pour le remake de The Crow ?

La bande-annonce du remake de The Crow a été publiée le 14 mars 2024.

Bien que le récit ait été conservé, sur le plan stylistique, le remake opte pour un look plus moderne, avec l’aide d’images de synthèse pour les pouvoirs d’Eric.

L’apparence et le ton semblent être moins obscurs et bruts que l’original, les visuels les plus sombres donnant l’impression d’être un peu plus brillant.

Que s’est-il passé pour le remake de The Crow avec Jason Momoa ?

Jason Momoa a quitté le remake de The Crow, ainsi que Corin Hardy, le réalisateur qui était en charge du projet, en raison de différences créatives. C’est pourquoi Bill Skarsgård l’a remplacé.

@CORINHARDY

Le remake devait initialement être réalisé par Hardy, et Momoa avait été choisi pour le rôle principal, ayant même effectué un test de maquillage/costume. Hardy et Momoa, qui le décrivaient comme un « projet de rêve », sont partis pour des différences créatives.

En 2018, Hardy a déclaré sur Instagram : “Parfois, quand on aime tellement quelque chose, on doit prendre des décisions difficiles. Et hier, décider qu’il était temps de lâcher ce projet de rêve sombre et émotionnel, a été la décision la plus difficile de toutes.”

