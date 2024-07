Le trailer de la saison 6 de Cobra Kai annonce le retour d’un grand méchant de Karaté Kid

La première bande-annonce officielle de la Partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai est arrivée, avec la série Netflix qui annonce le retour d’un grand méchant de la franchise Karaté Kid.

Alors que le Miyagiverse continue de s’étendre, il est presque temps de dire adieu au spin-off de Karaté Kid, puisque la sixième saison servira de conclusion à la série Netflix.

Mais les fans ont encore de quoi s’occuper, car l’ultime saison de Cobra Kai sera composée de 15 épisodes, répartis en trois parties de cinq épisodes chacune.

Avec la première partie prévue pour le 18 juillet, le service de streaming a suscité l’engouement du public avec la sortie de la bande-annonce officielle. Et il s’y passe beaucoup de choses, les fans ayant notamment pu avoir un aperçu du grand méchant de Karaté Kid, John Kreese (incarné par Martin Kove), qui fera son grand retour dans la saison 6.

Elle commence avec Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) discutant de la rude compétition à laquelle ils sont confrontés alors qu’ils préparent leurs élèves à participer au tournoi Sekai Taikai.

Le duo est en désaccord sur leurs styles d’entraînement, Daniel disant à Johnny, « On ignore ce qui nous attend. » La bande-annonce nous montre alors le retour de Kreese, qui se tient au côté de Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), découverte dans la saison précédente et qui a rejoint la liste des nouveaux antagonistes de la série.

Mais ce n’est pas le seul clin d’œil à Karaté Kid que l’on peut voir. La séquence finale de la bande-annonce de la Partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai montre Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) et Daniel découvrant ce qui pourrait potentiellement être la clé de leur victoire, à savoir les secrets enfouis de M. Miyagi.

« Si on l’ouvre, tout est possible », dit Chozen. Lui et Daniel ouvrent la boîte, bien que ce qui se trouve à l’intérieur reste encore un mystère.

Et ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles les fans sont excités, l’un d’eux écrivant, « Les secrets de Miyagi ? Miguel contre Robby ? Sam contre Tory ? Bande-annonce folle. »

Un autre a dit, « En toute honnêteté, c’est un exploit incroyable, être capable de faire renaître une trilogie classique en une série à succès, en combinant les intrigues des films originaux avec une touche contemporaine à l’art du karaté ! Cobra Kai est de retour, bébé ! »

« Cobra Kai est tout simplement la meilleure série de tous les temps, j’ai besoin d’un mouchoir pour cette dernière saison, cette bande-annonce est incroyable », a ajouté un troisième.

La Partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai, Partie 1 débarque sur Netflix le 18 juillet. D’ici là, découvrez notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.