Cobra Kai saison 6 : qui va participer au Sekai Taikai ? Les capitaines révélés

La partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai s’est terminée en révélant le nom des élèves qui représenteront le dojo Miyagi-Do lors du fameux Sekai Taikai, ainsi que les deux personnages qui ont été nommés capitaines de l’équipe pour le tournoi.

La saison 6 de Cobra Kai, qui sera la dernière saison de la série Netflix, est divisée en trois parties, la première étant sortie le 18 juillet 2024, tandis que la seconde est prévue pour novembre 2024 et que la troisième est attendue pour le courant de l’année 2025.

Le début de la nouvelle saison s’est concentré sur la préparation au Sekai Taikai, un tournoi international de karaté extrêmement réputé. Mais comme les personnages, ainsi que les fans, l’ont appris dans l’épisode 3 de la saison 6, les places pour l’évènement sont limitées, signifiant que tous les élèves de Miyagi-Do ne pourront donc pas y participer.

Par conséquent, les senseis Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ont dû faire des choix, sélectionnant alors les six meilleurs adolescents qui représenteront Miyagi-Do pour le Sekai Taikai. Voici donc le nom des heureux élus, ainsi que ceux des capitaines d’équipe qui ont été choisis parmi eux pour être le visage du dojo.

Qui va représenter le dojo Miyagi-Do lors du Sekai Taikai ?

Les six combattants sélectionnés par Miyagi-Do pour participer au Sekai Taikai sont Sam LaRusso, Robby Keene, Miguel Diaz, Eli Moskowitz (aka Hawk), Devon Lee et enfin Demetri Alexopoulos.

Pour déterminer de manière impartiale qui va se rendre à Barcelone pour le Sekai Taikai, LaRusso et Lawrence vont alors faire appel à un autre sensei, à savoir Mike Barnes, le méchant de Karaté Kid 3 qui a fait son grand retour dans la saison 5 de Cobra Kai.

À l’issue de ces épreuves, quatre candidats se sont démarqués du reste des élèves. Il s’agit bien évidemment de Miguel, Robby, Sam, ainsi que Tory Nichols. Concernant les deux places restantes, quatre autres élèves sont encore en lice, à savoir Devon, Demetri, Hawk et Kenny Payne. Mike va alors proposer une ultime épreuve pour les départager : une capture de drapeau en plein milieu de la forêt. Finalement, c’est Devon et Demetri qui parviennent à tirer leur épingle du jeu, nous permettant ainsi de connaître les 6 personnes qui représenteront Miyagi-Do, du moins c’est ce que l’on pensait.

Car le départ précipité de Tory va complètement changer la donne. Au final, c’est Hawk qui va prendre la place laissée vacante par la petite amie de Robby. Mais reste encore la question des capitaines.

Qui sont les deux capitaines de Miyagi-Do pour le Sekai Taikai ?

Les deux capitaines qui vont représenter le dojo Miyagi-Do lors du Sekai Taikai sont Robby Keene du côté des garçons, et Sam LaRusso du côté des filles.

Comme l’explique Daniel au début de l’épisode 5, les postes de capitaines auront une importance considérable lors du tournoi, puisque ceux qui auront ce rôle ne seront pas seulement les leaders de l’équipe, mais ce sont aussi et surtout eux qui combattront pour la finale, à condition qu’ils parviennent jusque-là.

Johnny continue en déclarant que leurs combats seront retransmis à la télé, signifiant ainsi qu’ils bénéficieront d’une plus grande exposition médiatique et que cela pourrait donc potentiellement offrir de plus grandes opportunités pour celles et ceux qui seront choisis. C’est pour cela que les capitaines doivent “représenter le meilleur de Miyagi-Do” comme le souligne Daniel.

Les prétendants au titre, à savoir Sam et Tory d’un côté, et Robby et Miguel de l’autre, sont donc bien décidés à obtenir le poste, chacun ayant ses propres motivations qui l’animent. Pour Miguel par exemple, cela pourrait jouer en sa faveur pour son admission à Stanford, l’université qu’il rêve d’intégrer. Pour Tory, elle voit cela comme la dernière chance qu’elle a de “gagner gros”, étant donné qu’elle ne pense pas pouvoir aller à la fac comme les autres.

Malheureusement, le décès de la mère de Tory va tout bouleverser, puisque la jeune fille va finalement partir de Miyagi-Do, laissant ainsi par défaut l’une des places de capitaine à Sam. Du côté des garçons, c’est Robby qui va l’emporter face à Miguel, qui devra donc trouver un autre moyen de se distinguer lors du tournoi s’il veut maximiser ses chances d’intégrer l’université qu’il désire.

Et pour en apprendre davantage sur la saison 6 de Cobra Kai, consultez notre résumé des premiers épisodes ainsi que notre explication de la fin de la partie 1. Vous pouvez également découvrir ce que contient la mystérieuse malle de M. Miyagi dans notre guide dédié.