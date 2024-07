Cobra Kai saison 6 : explication de la fin de la partie 1

La saison 6 de Cobra Kai a été divisée en trois parties, et le rebondissement à la fin de la partie 1 prépare le terrain pour une confrontation passionnante dans la suite de la série Netflix.

La sixième et dernière saison de Cobra Kai est la première à compter 15 épisodes, mais également la première à être divisée en trois parties.

La partie 1 de la saison 6 est dès à présent disponible sur Netflix, tandis que la partie 2 arrive en novembre 2024 et que la partie 3 est attendue pour 2025 (la date précise de cette dernière n’a pas encore été révélée).

Et alors que les cinq premiers épisodes de la nouvelle saison de Cobra Kai, dont nous vous avons fait un petit résumé, nous préparent au fameux Sekai Taikai, la partie 1 s’est terminée sur un cliffhanger qui aura des conséquences considérables pour la suite de la série. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur les épisodes de la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai !

Explication de la fin de la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai

La partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai se termine avec les élèves de Miyagi-Do se rendant à Barcelone pour participer au tournoi Sekai Taikai.

Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que tout au long de la partie 1 de la saison 6, John Kreese a secrètement entraîné des combattants coréens pour participer au même tournoi sous l’emblème de Cobra Kai. Cela signifie que Daniel, Johnny et l’équipe sont surpris de se retrouver face à leur ennemi de longue date lorsqu’ils arrivent en Espagne.

Mais seuls six étudiants de chaque dojo sont autorisés à participer au tournoi. La compétition fait donc rage pendant les cinq premiers épisodes, chacun étant déterminé à obtenir sa place dans l’équipe de Miyagi-Do.

C’est notamment le cas de Tory Nichols, qui voit là sa “dernière chance de gagner gros”, rappelant alors dans l’épisode 5 que le tournoi est retransmis dans le monde entier. Malheureusement, l’adolescente va faire une tragique découverte en rentrant chez elle, trouvant sa mère décédée.

Plutôt que de dire à quelqu’un ce qu’elle a vécu, Tory garde sa douleur pour elle, qui se transforme en rage qu’elle canalise lors de son dernier combat avec Samantha pour déterminer qui sera la capitaine des filles chez Miyagi-Do.

Mais on peut voir que Tory n’est plus elle-même, ou plutôt qu’elle est redevenue celle qu’elle était avant, donnant presque l’impression qu’elle cherche à blesser son amie plus qu’autre chose. En apprenant la triste nouvelle concernant le décès de la mère de Tory, Daniel décide de mettre fin à l’affrontement entre Sam et elle.

Suite à cela, Tory est partie en déclarant qu’elle arrête, bien qu’on ne sache pas vraiment de quoi elle parle à ce moment-là. C’est donc Hawk qui va prendre sa place pour participer au Sekai Taikai avec Miyagi-Do. Et c’est dans la scène finale du dernier épisode de la partie 1 de la saison 6 que le rebondissement se produit.

Car le dernier membre de l’équipe de Cobra Kai à apparaître à l’écran n’est autre que Tory, qui a donc changé d’équipe et a rejoint l’ennemi. Un twist qui tease alors une grande confrontation avec Sam dans la suite de la saison 6.

La partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai est disponible sur Netflix. Vous pouvez également découvrir notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.