The Umbrella Academy Saison 4 : date, casting, intrigue…

La série Netflix va conclure son histoire de famille super-héroïque et dysfonctionnelle dans une saison 4 qui réitère sa promesse de sauver le monde.

C’est devenu l’une des productions phare de la plateforme de streaming en 2019 : The Umbrella Academy a adapté les comics du même nom de Gerard Way (scénario) et Gabriel Ba (illustration), insufflant la vie à un récit sortant des sentiers battus.

Faisant alors la nique aux mutants des X-Men et autres super-héros, les enfants terribles élevés par Sir Reginald Hargreeves ont très vite plu aux abonnés de Netflix pour leurs défauts et leur impertinence. Campés par des acteurs de talent dont Elliot Page, les frères et sœurs sont ensuite revenus sans surprise dans de nouvelles saisons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La quatrième ne tardera plus, et elle promet déjà de conclure l’histoire en beauté : date de sortie, intrigue, casting, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur le retour de The Umbrella Academy.

Sommaire

Quand sortira la saison 4 de The Umbrella Academy ?

La saison 4 de The Umbrella Academy sortira le 8 août 2024 sur Netflix à 9h du matin en France.

Contrairement aux trois précédentes, la saison 4 sera la plus courte, avec seulement six épisodes au compteur au lieu des dix habituels. Tous seront diffusés le même jour, permettant ainsi le binge-watching du final pour les spectateurs.

Casting de la saison 4 de The Umbrella Academy

De nombreux acteurs reviendront pour cette quatrième saison, comme Elliot Page, Aidan Gallagher ou encore Tom Hopper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Christos Kalohoridis/Netflix

Ce qui fait la force de The Umbrella Academy, c’est évidemment son casting. Dès la première saison, la super-famille s’est démarquée pour ses membres tous uniques et interprétés par des personnalités, elles aussi, bien différentes. La saison 3 ayant ajouté la Sparrow Academy, la famille de marginaux n’a fait que grandir depuis.

Vous retrouverez la liste complète des acteurs de retour pour la saison 4 ci-dessous :

Elliot Page dans le rôle de Viktor

Tom Hopper dans le rôle de Luther

David Castañeda dans le rôle de Diego

Emmy Raver-Lampman dans le rôle d’Allison

Robert Sheehan dans le rôle de Klaus

Aidan Gallagher dans le rôle de Cinq

Justin H. Min dans le rôle de Ben

Colm Feore dans le rôle de Sir Reginald

Ritu Arya dans le rôle de Lila Pitts

Adam Godley dans le rôle de Pogo

Genesis Rodriguez dans le rôle de Sloane

Liisa Repo-Martell dans le rôle d’Abigail

“La famille Umbrella Academy s’agrandit encore : accueillez Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross au casting de la dernière saison !“

En février 2023, d’autres nouveaux personnages ont été confirmés et seront donc ajoutés dans la saison 4 de The Umbrella Academy. On peut notamment compter sur l’arrivée de beaux noms comme Nick Offerman (The Last of Us) et Megan Mullally (Will & Grace).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de la saison 4 de The Umbrella Academy

La famille va devoir se débarrasser du papa mégalo qui a réussi à se placer à la tête d’une organisation surpuissante.

Christos Kalohoridis/Netflix

Si le processus pour y parvenir est plus qu’incertain, une chose en revanche reste sûre : on peut compter sur la saison 4 pour nous offrir une nouvelle bande-son des enfers et des rebondissements extravagants.

Nos héros ayant précédemment perdu leurs pouvoirs, ils devront probablement se débrouiller pour les récupérer et ainsi avoir quelques atouts face à un père adoptif devenu tout-puissant dans une nouvelle ligne de temps.

Bande-annonce de la saison 4 de The Umbrella Academy

La bande-annonce finale de la saison 4 de The Umbrella Academy est sortie le 9 juillet 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On ne se refait pas : le trailer nous montre les enfants Hargreeves réunis pour tenter de sauver le monde d’une nouvelle explosion nucléaire désastreuse. Mais contrairement aux saisons précédentes, ce n’est pas Viktor qui est le catalyseur de l’incident. Il s’agit en réalité de son mystérieux frère Ben.

Les frères et sœurs devront donc se serrer les coudes pour trouver le meilleur moyen de sauver l’univers tout en faisant face à une série de nouveaux vilains souhaitant les éliminer.

En attendant la sortie de la saison 4 de The Umbrella Academy, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité