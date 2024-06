Sandman saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite de la série Netflix

Le Roi des Rêves revient alors que Netflix prépare la très attendue saison 2 de Sandman.

Le célèbre comics de Neil Gaiman a connu un parcours tortueux pour être adapté à l’écran. De nombreuses tentatives ont eu lieu depuis les années 90, allant du “pire scénario” que l’auteur ait jamais lu à un film Sandman adapté par, et avec, Joseph Gordon-Levitt dans le milieu des années 2010. En d’autres termes, le projet était en enfer de développement.

Mais tout ceci est désormais de l’histoire ancienne, puisque Netflix a réussi à condenser l’échelle épique de Sandman et à livrer une première saison en août 2022, qui a fait honneur à l’œuvre d’origine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous voulez savoir si une saison 2 est prévue, vous avez de la chance : voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Sommaire

La saison 2 de Sandman est-elle confirmée ?

La série Sandman revient officiellement pour une saison 2.

La nouvelle a d’abord émergé dans un tweet désormais supprimé de la page Twitter officielle de DC Comics. Netflix a depuis confirmé que la série était bel et bien renouvelée pour une deuxième saison.

« Il y a des histoires étonnantes qui attendent Morphée et les autres… Il est maintenant temps de retourner au travail. Un repas de famille nous attend, après tout. Et Lucifer attend que Morphée revienne en enfer », a déclaré Gaiman.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette nouvelle est probablement un grand soulagement pour les fans de la série, après les rumeurs d’annulation et les discussions qui ont circulé un peu partout après la sortie de la première saison.

L’équipe créative a déjà commencé à développer la deuxième saison, avec David S. Goyer qui déclarait ceci à Den of Geek en juillet 2022 : « D’une certaine manière, c’est plus facile car nous avons éduqué le public aux idées de base. Nous avons montré comment la vie en rêve peut affecter le monde éveillé.

« Avec cette base en place, la série peut maintenant s’appuyer sur ces thèmes. C’est un peu comme le jazz, où l’on peut prévoir des variations. Et nous pouvons commencer à nous étendre [pour exploiter pleinement notre potentiel]. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la saison 2 de Sandman au moment où nous rédigeons ces lignes. Cependant, Netflix a confirmé que cela arriverait “bientôt” dans un teaser publié le 20 mai 2024.

La production de la suite semble avoir bien avancé. Sur son Tumblr, un fan a demandé à Gaiman « quelques nouvelles » sur la prochaine saison, à laquelle il a donné beaucoup d’informations sur l’avancée de la saison 2. « Les scripts sont écrits », a-t-il répondu en avril 2023. « Nous sommes en train de caster le premier épisode que nous allons tourner. Les décors sont en cours de conception. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des séquences et des photos issues du tournage de la deuxième saison avaient émergé en ligne l’été dernier, où l’on pouvait notamment voir Tom Sturridge de retour en tant que Morphée aux côtés d’un nouveau personnage. Les fans pensent qu’il s’agit d’Orphée, joué par Ruairi O’Connor.

Cependant, comme presque toutes les autres productions hollywoodiennes, la production de la saison 2 de Sandman a été interrompue en raison de la grève SAG-AFTRA pendant une grande partie de 2023. En donnant aux fans une nouvelle mise à jour en novembre 2023, Gaiman avait confirmé, comme rapporté par What’s on Netflix, que la production était de nouveau en bonne voie maintenant que la grève était terminée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le tournage de la saison 2 devait reprendre le 27 novembre 2023.

Compte tenu de ce calendrier, on peut donc supposer que la date de sortie de la prochaine saison sera révélée dans le courant de l’année 2024, voire début 2025.

Qui fait partie du casting de la saison 2 de Sandman ?

Seuls quelques membres du casting ont été confirmés pour la saison 2 de Sandman. Cependant, nous nous attendons à voir la grande majorité du casting de Sandman revenir. Cela inclut :

Tom Sturridge dans le rôle de Morphée, alias Rêve (ou Dream en VO), alias le Marchand de sable (ou The Sandman)

Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer Morningstar

Vivienne Acheampong dans le rôle de Lucienne

Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de Mort (ou Death)

Mason Alexander Park dans le rôle de Désir (ou Desire)

Donna Preston dans le rôle de Désespoir (ou Despair)

Patton Oswalt dans le rôle de Matthew le Corbeau

Adrian Lester dans le rôle de Destin (ou Destiny)

Esmé Creed-Miles dans le rôle de Délire (ou Delirium)

Barry Sloane dans le rôle de The Prodigal

Jenna Coleman dans le rôle de Johanna Constantine

Vanesu Samunyai dans le rôle de Rose Walker

Eddie Karanja dans le rôle de Jed Walker

Sanjeev Bhaskar dans le rôle de Cain

Asim Chaudhry dans le rôle de Abel

Razane Jammal dans le rôle de Lyta Hall

Ruairi O’Connor dans le rôle d’Orphée

Garry Cooper dans le rôle d’Hadès

Le teaser de Netflix sorti en mai 2024 a montré un nouveau regard sur le retour des membres des Infinis (ou The Endless). Il a également présenté les premières images d’Adrian Lester dans le rôle de Destin, d’Esmé Creed-Miles dans celui de Délire, et de Barry Sloane dans le rôle de The Prodigal.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Les Infinis sont enfin réunis : nous vous présentons Adrian Lester dans le rôle de Destin, Esmé Creed-Miles dans celui de Délire et Barry Sloane en tant que The Prodigal dans la prochaine saison de SANDMAN. Cela va être une sacrée réunion de famille.”

Ces nouveaux arrivants viennent ainsi compléter un peu plus la liste des Infinis restants pour le casting de Sandman, bien que nous n’ayons pas encore rencontré leurs parents, Night et Time.

Le créateur de Sandman, Neil Gaiman, avait précédemment mentionné à quel point il était excité de voir Délire, en particulier, dans une interview avec ComicBook, déclarant : « J’ai adoré Délire parce qu’elle écrivait ses propres dialogues. La plupart des personnages, vous devez commencer à la page et retourner les choses dans votre tête et les taper soigneusement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout ce que j’avais à faire pour Délire, c’était de trouver une bonne réplique, puis de taper ce qu’elle disait. Il y a une partie de mon cerveau qui fournit toujours des répliques de Delirium. Donc, pour moi, elle est juste ma préférée et un véritable délice. »

Malheureusement, il est peu probable que nous voyions le Corinthien (Boyd Holbrook) dans la saison 2, ayant été vaincu par le Marchand de sable dans le final après son règne de terreur de tueur en série dans le monde éveillé. Morphée a dit qu’il le referait, mais cela sera probablement réservé pour la troisième saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gilbert, aka le Lopin du Ménétrier incarné par Stephen Fry, était un personnage récurrent dans la première saison. Il est révélé plus tard qu’il est en réalité Fiddlers Green et retourne à sa vraie forme : une prairie luxuriante et verte. Nous ne le reverrons donc probablement pas non plus.

Il y a, bien sûr, toujours le potentiel d’un crossover avec Dead Boy Detectives. La série Netflix, basée sur le comics Vertigo du même nom, se déroule dans le même univers que Sandman et présente une apparition de Mort des Infinis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon un nouveau rapport, Sandman est également en train de caster plusieurs dieux nordiques, y compris Odin, Thor et Loki. Les personnages ont joué un rôle dans les comics et seront assez différents de leurs homologues du MCU. Pour commencer, Thor est un imbécile dans cette histoire.

Il y a aussi d’autres dieux, démons et anges, comme la propre version de Loki de Sandman et The Presence, l’être suprême au cœur de l’univers.

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de Sandman ?

Aucun détail officiel sur la deuxième saison de Sandman n’a encore été révélé. La première saison de Sandman a bien conclu certaines choses, avec Rose et Jed réunis après des années de séparation et leur arrière-grand-mère se sacrifiant comme vortex pour sauver le monde. Cela dit, parce que Rose a donné son cœur, elle est incapable d’aimer dans les comics, donc nous pourrions voir cela dans la suite de la série Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais d’autres problèmes se profilent à l’horizon. On pensera notamment à Désir, qui a promis de « faire couler le sang » dans leurs prochaines tentatives contre Morphée, alors attendez-vous à un autre plan cruel de leur part et de Désespoir. La saison s’est également terminée avec Lucifer promettant de faire « quelque chose qui rendra Dieu absolument furieux et mettra Morphée à genoux. »

Il y a aussi la question de savoir si Morphée viendra pour l’enfant de Lyta Hall, incarnée par Razane Jammal dans la saison 1.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 de Sandman ?

Malheureusement, il n’y a pas encore de bande-annonce pour la saison 2 de Sandman. Cependant, nous ne manquerons pas de mettre cet espace à jour dès que de nouvelles annonces seront faites. D’ici là, vous pouvez prendre votre mal en patience en regardant la bande-annonce de la première saison, juste ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 1 de Sandman est disponible en streaming sur Netflix. Et pour celles et ceux qui ne savent pas quoi regarder en ce moment, voici notre liste des meilleurs films et des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.