MW3 : Des leaks révèlent un évènement The Boys pour le multijoueur et les Zombies

La série Call of Duty n’est pas étrangère aux crossovers, et des leaks ont révélé que Modern Warfare 3 pourrait accueillir un nouvel événement basé sur la série The Boys d’Amazon, intitulé cette fois The Boys vs The Seven.

S’inspirant de jeux comme Fortnite, la série Call of Duty a présenté de nombreuses collaborations de haut niveau au fil des ans. Les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent déjà obtenir des skins Dune dans la boutique, tandis que Warzone et la saison 6 de MW2 ont apporté du contenu Evil Dead, Spawn, et même Diablo.

L’un des crossovers les plus populaires à ce jour a été l’évènement The Boys dans la saison 4 de Warzone, ajoutant des skins et des Field Upgrades basés sur la célèbre série de super-héros d’Amazon. Maintenant, selon des leaks, un nouvel événement The Boys est en route pour Modern Warfare 3.

Le leaker de CoD ‘MWIIINTEL’ a posté sur X/Twitter affirmant que la nouvelle collaboration sera intitulée « The Boys vs The Seven », laissant entendre qu’elle pourrait être encore plus grande que le dernier crossover. Ils ont également rapporté que l’événement à durée limitée « inclura des défis d’événement pour les Zombies et le Multijoueur ».

Si on se base sur l’évènement précédent, de nouveaux caméos et skins basés sur la série feront leur apparition, que les joueurs pourront débloquer gratuitement.

Malheureusement, aucun autre détail n’a été fourni, donc il n’y a pas d’information sur la date d’arrivée de The Boys vs The Seven dans MW3. Le leaker n’a également pas mentionné si Warzone serait inclus, donc il reste à voir si l’événement sera exclusif à Modern Warfare 3 cette fois-ci.

Si ces leaks s’avèrent vrais, les joueurs peuvent également s’attendre à de nouveaux skins ajoutés à la boutique en jeu, rejoignant Le Protecteur, Stella et Black Noir. Les fans ont déjà répondu au post en demandant Billy Butcher et Soldier Boy, interprétés respectivement par Karl Urban et Jensen Ackles.

Bien sûr, il convient de garder à l’esprit que tout cela est basé sur des leaks pour l’instant et que rien n’a été officiellement annoncé par les développeurs. Nous mettrons à jour cette page avec plus de détails sur l’événement The Boys vs The Seven de MW3 dès qu’il sera révélé.

