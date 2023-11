Gen V : les fans de The Boys redoutent un nouveau MCU

Gen V vient d’atteindre le dénouement de sa première saison, et les fans commencent déjà à s’inquiéter : ils ont peur que l’univers de The Boys subisse le même sort que ceux de Star Wars ou du Marvel Cinematic Universe.

En juillet 2019, la série The Boys est apparue sur les écrans d’Amazon comme un antidote à la frénésie Marvel après Avengers : Endgame. Face à la fin heureuse et bon enfant, apparaissaient les frissons d’horreur dans une intrigue aussi brutale qu’irrévérencieuse et osée. Et la formule a marché du tonnerre.

Personne n’avait prévu le succès qui a suivi, mais la série d’Amazon figure désormais dans les tops des œuvres super-héroïques les plus populaires. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes, se surpassant à chaque nouvelle saison, là où le MCU se montre moins régulier entre Secret Invasion et la saison 2 de Loki, qui ne rencontrent pas l’engouement escompté.

Gen V a marqué une expansion significative pour la franchise, proposant des développements clés pour la prochaine saison. Car la saison 4 de The Boys est solidement liée à celle de son spin-off. Et c’est précisément ce qui a attiré le courroux de certains fans.

Les fans de The Boys soutiennent Gen V mais s’inquiètent des séries dérivées

La plupart des adorateurs de The Boys semblent avoir apprécié Gen V. Mais la conclusion de cette dernière nous emmène directement à la saison 4 des aventures de Hughie et Butcher et inclut les caméos de personnages clés de la série originale. Il n’en fallait pas plus pour inquiéter les fans, peu enclins à l’idée de se retrouver forcés de visionner les deux séries pour ne perdre aucune miette de l’intrigue principale.

“Je sais que ce sera une opinion impopulaire puisque les deux émissions sont plutôt bien reçues mais je ne suis pas fan de DEVOIR regarder les spin-offs pour suivre la série principale. C’est ce qui a foutu en l’air les séries Star Wars. Un spin-off est idéal pour développer un monde distinct de l’intrigue principale/des personnages, mais ensuite, vous obtenez des absurdités comme le Livre de Boba Fett qui n’est qu’une autre saison du Mandalorian.“

Cette inquiétude fait écho aux récents faux pas et craintes dans la galaxie lointaine, très lointaine et le MCU : Ahsoka était appréciée, mais était finalement une série proposant la suite de deux autres œuvres d’animation avec un récit s’étalant sur 11 saisons. Quant au prochain film du MCU, The Marvels, il sera la suite à la fois d’un film et de deux séries : Captain Marvel continuera sa route en incluant dans son intrigue les événements de la fin des séries WandaVision et Miss Marvel sur Disney+.

“C’est aussi ce qui a ruiné le MCU avec la nécessité de regarder les séries pour comprendre certains des films.“

Du pour et du contre dans les séries dérivées de The Boys selon les fans

Bien entendu, il y a ceux qui sont contre, mais aussi ceux qui sont pour. Et beaucoup ont soutenu qu’il n’est pas juste de faire les mêmes reproches à The Boys, compte tenu de la quantité relativement faible de contenu que la franchise offre par rapport au MCU et à Star Wars. En rajoutant que Gen V a su équilibrer son lien avec la série principale tout en racontant sa propre histoire.

“En temps normal, je serais d’accord avec ça. Cela dit, je pense que Gen V a fait un travail FANTASTIQUE en suivant sa propre histoire, en fournissant un contexte pour les éventuels nouveaux spectateurs sur les personnages et le monde que les spectateurs de The Boys connaissaient déjà. Je crois de tout cœur que la même chose sera faite pour la prochaine saison de The Boys.“

“Vous n’êtes pas obligé de regarder Gen V, non ? La fin rend assez clair le fait que les Boys continueront après les événements de Gen V, ce qui, je suis sûr, sera expliqué en deux ou trois phrases. Ils ne sont pas connectés de la même manière que les séries de Star Wars sont censées l’être.”

“Le fait que la saison 4 de The Boys soit fixée quatre jours après Gen V ne signifie pas nécessairement que les histoires sont connectées, mais puisqu’elles sont situées dans le même univers, il est logique que les créateurs établissent une chronologie”

S’il n’existe à ce jour qu’une série dérivée en live-action pour The Boys, rien ne dit qu’il n’y aura pas davantage de spin-offs à l’avenir. D’autant plus que Gen V a clairement su trouver son public et garder son attention jusqu’à la conclusion de sa première saison, au point d’avoir droit à une saison 2.