The Boys 4 confirme sa sortie en 2024 avec des affiches sublimes

Après un épilogue épique pour son spin-off Gen V, The Boys a décidé de lâcher quelques bonnes nouvelles pour ses fans, qui attendent la saison 4 de pied ferme.

Gen V s’est rapidement imposée comme une extension valable de l’univers de The Boys, distribuant autant de sang et de brutalité tout en tissant une intrigue mystérieuse captivante et des personnages uniques auxquels il était aisé de s’attacher. On y retrouvait aussi tout le sel de la série originale, grâce à Vought, ou les caméos de personnages toujours plus importants au fil des épisodes.

Même si la série dérivée est à présent terminée, les fans n’en ont pas fini avec les Supes et leurs gaffes. Des moments excitants attendent encore les spectateurs, puisque la saison 4 de la série phare est en chemin. Et les enjeux ne pourraient être plus élevés pour les super-héros et leurs ennemis. La cerise sur le gâteau : si vous pensiez devoir attendre une éternité pour ce prochain chapitre, Amazon vient à la rescousse pour vous rassurer, en partageant une très bonne nouvelle.

Les sublimes affiches de la saison 4 de The Boys confirment la sortie en 2024

Une série de nouvelles affiches viennent en effet de sortir, montrant à la fois Homelander et Billy Butcher. Les deux personnages, qui ont toujours été présentés comme les pires ennemis de la série, les deux Némésis qui ne reculent devant rien, nous offrent ainsi un premier aperçu d’à quoi s’attendre pour cette saison 4.

Les deux personnages sont entourés de décorations rappelant des élections présidentielles, en rouge, blanc et bleu. Si Homelander a droit aux confettis et à la gloire, Butcher arrive bien après la fête (mais peut se targuer d’avoir le titre The Boys, puisqu’il dirige le groupe du même nom dans la série). En bas des posters, on peut lire un simple “2024“, date à laquelle il faudra s’attendre à l’arrivée de la saison 4. En parallèle des affiches, le compte officiel X/Twitter a précisé : “Allumons cette bougie.“

Ce qui fait indéniablement référence au fait que la saison 3 s’est terminée par un coup dur pour Butcher, après avoir perdu Ryan au profit d’Homelander qui a survécu au final. Et puis il y a aussi le fait que 2024 sera en réalité l’année des élections dans le pays de l’Oncle Sam. Rendez-vous donc en 2024 pour rallumer la flamme avec The Boys.

