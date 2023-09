Tous les caméos de The Boys dans Gen V

La série est sortie sur Prime Video pour casser la baraque ! Spin-off de The Boys, l’histoire des apprentis Supes (et vilains) pourrait bien avoir un impact sur l’univers général des super-héros. Et comme pour confirmer les liens qui réunissent les deux séries, des personnages de The Boys sont venus faire un coucou dans Gen V.

Gen V prend place à l’Université Godolkin, école d’élite de Vought pour former la prochaine génération de super-héros. Certains seront des stars de cinéma, d’autres patrouilleront dans les rues des grandes villes, et les plus chanceux pourront même décrocher une place au sein du top of the top : le groupe des Sept.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nouvelle série suit principalement un nouveau casting : Marie (Jaz Sinclair), une manipulatrice du sang au passé tragique, Andre (Chance Perdomo) qui détient grosso modo les mêmes pouvoirs que Magneto des X-Men, Jordan (London Thor/Derek Luh) un changeur de genre, Cate (Maddie Phillips), une empathique, et Emma (Lizze Broadway), capable de se rétrécir à la taille d’une fourmi.

Si l’intrigue délaisse les personnages de The Boys et leur vendetta, reste que Vought est toujours dans les parages. Impliqué dans une obscure histoire de “Forêt“, l’organisme semble toujours produire autant d’efforts pour tremper dans des histoires pas nettes. Évidemment, avec la présence du grand groupe gérant les super-héros, il fallait bien que quelques caméos se glissent sur nos écrans…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tous les caméos de The Boys dans Génération V (SPOILERS)

Précision faite que ni Homelander ni Queen Maeve n’ont été inclus dans notre liste : les deux personnages ne sont en effet apparus que très brièvement avec des images de la série The Boys pour des reportages, mais n’ont pas été davantage présents dans Gen V à ce jour.

A-Train

prime video

Reggie Franklin, alias A-Train (Jessie T. Usher) fait une brève apparition dans le pilote de Gen V, qui s’ouvre sur un flashback du moment “historique” où il est devenu le premier afro-américain à avoir été accepté au sein des Sept.

Madelyn Stillwell

prime video

Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) fait une courte et amusante apparition dans le reportage annonçant le recrutement d’A-Train dans les Sept.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous sommes ravis d’accueillir A-Train au sein des Sept, confirmant ainsi ce que nous disions depuis longtemps : nous vivons dans un monde post-racisme“, déclare l’ancienne vice-présidente de la gestion des héros. Pour ceux qui l’auraient oublié, Madelyn a en effet été tuée par Homelander avec sa vision laser lors de la première saison.

Ashley Barrett

prime video

Contrairement à certains des autres caméos, Ashley Barrett (Colby Minifie) tient un rôle important dans Gen V. Bien qu’apparaissant peu, elle est désormais la PDG de Vought après le congé de Stan Edgar, et elle semble ébranlée dans toutes les scènes où elle apparaît – surtout lorsque La Forêt est mentionnée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Adam Bourke

prime video

Adam Bourke (P.J. Byrne), le directeur invariablement grincheux de Dawn of the Seven et autres blockbusters de propagande, revient dans Gen V en tant que professeur invité à l’Université Godolkin.

Bonus : Vas, dit “boudin d’amour”

prime video

On ne le reconnaît pas à sa tête mais à son matos : le membre gigantesque de Vas fait en effet une apparition dans un flashback, dans l’épisode 3 de Gen V.

Les épisodes 1 à 3 de Gen V sont disponibles sur Prime Video. Pour les autres épisodes, il faudra attendre encore un petit peu. Mais parce qu’on est sympa, on vous a fait le calendrier de sortie des épisodes.