Le studio Ghibli va marquer l’histoire au Festival de Cannes de 2024

L’emblématique studio va recevoir un prix pas comme les autres à Cannes, s’illustrant encore une fois dans le monde du cinéma.

Certains noms résonnent avec force dans la sphère cinématographique, et le studio Ghibli fait clairement partie des plus (re)connus. C’est grâce au succès du film Nausicaä de la Vallée du vent que la société a été fondée par trois hommes : Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro) et Isao Takahata (Le Conte de la Princesse Kaguya), réalisateurs dont la réputation n’est plus à faire, et Toshio Suzuki, producteur redoutable pour son efficacité.

De nombreux films estampillés Ghibli comptent parmi les plus grands classiques du cinéma, souvent montrés comme des exemples à suivre. Des premiers Le Tombeau des lucioles et Mon Voisin Totoro au récemment oscarisé Le Garçon et le Héron, les longs-métrages n’ont cessé de sortir des fourneaux pour le bonheur des petits comme des grands cinéphiles.

Et Ghibli n’a pas fini de faire parler de lui, s’apprêtant à recevoir un trophée hors norme qui marquera une nouvelle fois l’histoire. C’est à Cannes que ça se passera : en effet, pour la première fois dans l’existence du célèbre Festival de cinéma, la Palme d’or d’honneur sera décernée non pas à un seul réalisateur, mais à l’ensemble d’un studio. On parle cette fois d’un prix collectif, le tout premier pour cette récompense.

Dans un communiqué, la Présidente du Festival de Cannes Iris Knobloch et le Délégué général Thierry Frémaux ont présenté leur décision en expliquant qu'”avec Ghibli, le cinéma d’animation japonais se vit comme l’une des grandes aventures de la cinéphilie, entre tradition et modernité.”

De son côté, le co-fondateur Toshio Suzuki n’a pas manqué de faire part de sa reconnaissance pour le Festival mais également pour le public, avant d’ajouter : “Bien que Miyazaki et moi ayons pris de l’âge, je suis certain que le Studio Ghibli continuera à relever de nouveaux défis, sous la houlette d’équipes qui perpétueront l’esprit de l’entreprise.“

Car si l’iconique studio a été fondé par trois cinéastes, il a depuis été rejoint par de nombreux autres créateurs tout aussi talentueux. On peut ainsi notamment compter sur Hiromase Yonebayashi (Souvenirs de Marnie) ou encore Goro Miyazaki (La Colline aux coquelicots).

Quant au Festival de Cannes, la 77e édition se tiendra du 14 au 25 mai 2024.