Le Garçon et le Héron est-il disponible sur Netflix ?

Le tout nouveau film de Hayao Miyazaki a brillé dans les cinémas du monde entier et obtenu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux Oscar du Film d’animation. Est-il disponible en streaming sur Netflix ?

Certains réalisateurs sont incapables de partir à la retraite, préférant vivre pour leur art, et Hayao Miyazaki en est un parfait exemple. Le cinéaste japonais, à la filmographie aussi longue qu’exceptionnelle, fait systématiquement l’unanimité quant à la qualité de son travail. Et Le Garçon et le Héron, dernier produit dans le pur style du Studio Ghibli, n’a fait qu’assoir un peu plus la suprématie du maître sur le cinéma d’animation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir raflé la plupart des prix et récompenses imaginables, le long-métrage a décroché la consécration ultime avec l’Oscar du Meilleur film d’animation. Le réalisateur qui devait prendre sa retraite après Le Vent se lève a encore une fois pris de court le box-office, brisant plusieurs records avec son nouveau bébé.

Mais Le Garçon et le Héron a fini de remplir les salles, et la question se pose alors : comment voir le dernier film de Miyazaki ? Est-il disponible en streaming ?

Le Garçon et le Héron est-il disponible en streaming sur Netflix ?

Netflix a annoncé le 21 mars 2024 l’arrivée “prochaine” du film Le Garçon et le Héron sur sa plateforme de streaming. Le long-métrage rejoindra la collection du Studio Ghibli, déjà au catalogue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, le géant du streaming avait déjà signé un accord historique avec la maison japonaise qui a vu naître certains des plus grands classiques du cinéma d’animation. Les films ont ainsi débarqué dans le catalogue à partir du 1er février 2020. Et le contrat était d’autant plus surprenant que le studio était jusque-là réputé pour se montrer frileux avec une diffusion en streaming pour ses productions.

Pour le moment, la date de diffusion en SVOD du film Le Garçon et le Héron n’a pas encore été dévoilée. Si l’on se fie à la chronologie des médias, les spectateurs devraient attendre 15 mois après les dernières séances en salles, soit une sortie dans les alentours d’avril 2025.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, les détails de l’accord n’ayant pas été dévoilés, il reste une chance que le film d’Hayao Miyazaki apparaisse un peu plus tôt sur Netflix.