Star Wars – Dawn of the Jedi : tout ce que l’on sait sur le film de James Mangold

Star Wars : Dawn of the Jedi nous ramènera aux origines épiques de l’Ordre Jedi. Voici donc tous les détails que nous avons pour le moment sur le film de James Mangold.

Trois nouveaux films Star Wars ont été annoncés lors de la Star Wars Celebration 2023, à savoir New Jedi Order, mais aussi The Mandalorian & Grogu de Dave Filoni, et enfin Dawn of the Jedi.

Le plus mystérieux de ces films promet de mettre en lumière une partie de la chronologie de Star Wars jamais vue auparavant en live-action.

Avec divers teasers et concepts qui circulent en ligne, voici la potentielle date de sortie de L’Aube des Jedi et nos théories concernant le prochain film de la franchise Star Wars.

Aucune date de sortie pour Star Wars : L’Aube des Jedi n’a été confirmée à ce jour, mais sa sortie ne devrait pas se faire avant fin 2027 vu l’ampleur du projet.

Suite à son annonce en avril 2023 et étant donné que le tournage n’a même pas encore commencé, il faut donc prendre en compte le temps de la production, ainsi que tous les effets spéciaux à réaliser et la recherche d’une fenêtre de sortie propice au cinéma.

Disney a tendance à sortir de nouveaux films de la franchise vers la fin d’année, donc nous pourrions ainsi nous attendre à une sortie vers novembre ou décembre… reste à savoir de quelle année.

James Mangold, connu notamment pour les films Logan (2017) et Indiana Jones et le Cadran de la destinée, va réaliser le long-métrage.

Casting et personnages de Star Wars : Dawn of the Jedi

Il n’y a encore aucun membre du casting ou personnage annoncé pour Dawn of the Jedi. Nous verrons probablement des personnages inédits créés spécialement pour cette histoire.

Lucasfilm

Aucun des acteurs des films contemporains de Star Wars ne peut apparaître, car nous sommes dans une partie totalement différente de la chronologie.

Quant au méchant, les Sith seraient apparus plus de 5000 ans avant la bataille de Yavin (av.BY), durant une époque baptisée les Cent ans d’Obscurité (aussi connue sous le nom des Ténèbres Séculaires). C’est cette période qui a conduit à la formation des Sith. Si l’on se fie à cette chronologie, cela signifie qu’ils n’étaient donc pas encore présents à l’époque où se déroule Dawn of the Jedi.

Ainsi, nous ne verrons probablement pas de Sith menacer le nouvel Ordre naissant, à moins que Mangold ne réécrive la chronologie, ce qui est tout à fait possible.

Mangold pourrait prendre une direction plus originale, peut-être en intégrant un méchant au sein même des Jedi. L’Ordre a toujours été imparfait, et les pires pratiques des religions sont souvent celles mises en place dès le départ.

De quoi parlera Star Wars : Dawn of the Jedi

Lucasfilm a déclaré que Dawn of the Jedi est une “épopée biblique” qui relate les débuts de l’Ordre Jedi.

Lucasfilm

Le film devrait explorer de nouveaux territoires pour la franchise, se déroulant loin dans le passé et dévoilant les histoires des tout premiers Jedi.

Dans une interview avec Variety, Mangold a déclaré que des épopées telles que Ben-Hur et Les Dix Commandements ont inspiré son projet présenté à la productrice Kathleen Kennedy. Le réalisateur prévoit d’explorer l’évolution de la Force en une “légende religieuse”, et plus précisément sa naissance et sa découverte.

Dans la lore de Star Wars (un mélange amusant de livres, comics, jeux et plus encore), le Premier Jedi a fondé l’Ordre sur la planète Ahch-To, environ 25000 ans av.BY.

Le film Star Wars : Dawn of the Jedi est-il basé sur un livre ?

Star Wars : Dawn of the Jedi partage son titre avec une série de comics, mais rien n’indique que le film en sera une adaptation.

Dark Horse Comics

Ce titre est déjà utilisé par une série de comics du même nom. Située 26 000 ans avant Un Nouvel Espoir, la brève série de comics suivait la découverte de la Force par une ancienne espèce extraterrestre. La série a également relaté la manière dont la race a utilisé la Force pour progresser significativement.

Il n’est pas clair si le film suivra fidèlement les comics publiés par Dark Horse. Néanmoins, il sera intéressant de voir si et comment l’Ordre Je’daii (qui appartient pour l’instant à Star Wars Légendes) et leurs premiers sabres laser seront traduits sur grand écran.

Quand se déroule Dawn of the Jedi dans la chronologie de Star Wars ?

Dawn of the Jedi se déroulera 25 000 ans avant Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (1999).

Par conséquent, attendez-vous à ce que le nouveau film nous transporte bien avant l’ère de l’Ancienne République, une période que la saga cinématographique n’a pas encore exploré et ce, malgré le nombre actuel de films Star Wars.

Les Jedi tels que nous les connaissons n’existeront pas, quelque chose que Mangold a confirmé sur le podcast Happy Sad Confused. “Je ne pense pas que les gens se donnent une étiquette avant de s’être vraiment trouvés”, a-t-il dit. “Vous ne créez pas un nom pour votre organisation, à afficher fièrement sur votre poitrine. Je pense que le branding a tendance à se faire plus tard.”

Nous verrons les débuts spirituels et l’établissement de l’Ordre, mais nous serons des dizaines de milliers d’années avant la bureaucratie de l’ère de la République dans La Revanche des Sith (2005).

Star Wars : Dawn of the Jedi a-t-il été annulé ?

Il n’y a aucune indication que Dawn of the Jedi ait été annulé.

Bien que les mises à jour majeures aient été rares, Disney n’a pas annulé le film. Du moins, pas publiquement.

Certains fans pourraient s’inquiéter, car des projets comme Lando et Rogue Squadron sont en développement depuis des années.

Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. En attendant, il y a la saison 2 d’Andor, The Acolyte, et The Skeleton Crew pour nous aider à prendre notre mal en patience.

