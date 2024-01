Les fans de Star Wars “ne ressentent rien” pour le film The Mandalorian

La surprise fut grande : Star Wars vient d’ouvrir la voie à un autre long-métrage pour le cinéma, et il sera tiré de la série The Mandalorian… Pourtant les fans semblent sceptiques.

Avant l’arrivée du MCU, Star Wars était la franchise originale la plus étendue sur les écrans : entre films et séries, les Jedis et autres rebelles des étoiles n’avaient pas fini d’agiter des armes laser. Mais alors que l’intérêt commençait à s’essouffler, un nouveau duo avait réussi à reconquérir le public : Mando et son protégé Grogu, alias bébé Yoda.

Pour 2024, ce mercenaire hors du commun fait à nouveau parler de lui. Car c’est un long-métrage qui lui est réservé. Mieux : il devrait passer en priorité sur les productions des autres films. Après l’année 2023 un peu plus compliquée que les autres pour Disney, mieux valait générer une grande attente pour les fans de Star Wars.

Pourtant, lesdits fans semblent plutôt sceptiques face à la nouvelle, postée le 9 janvier sur les réseaux sociaux. Certains disent même ne plus rien ressentir devant une telle annonce.

Les fans de Star Wars ne ressentent “rien” pour le nouveau film The Mandalorian

Tout est fait pour brosser les spectateurs dans le sens du poil : The Mandalorian avait Jon Favreau comme créateur ? Le cinéaste reviendra à la réalisation de The Mandalorian & Grogu. Dave Filoni était producteur exécutif ? Il se trouve qu’il est également présent sur le coup, en plus de diriger les autres projets de la galaxie lointaine.

Et malgré tous ces efforts, la réaction des internautes est mitigée. Certains affirment même ne “rien ressentir“.

“C’est incroyable comme je ne ressens rien. Il y a 5 ans, j’aurais été fou de joie.“

La raison ? Probablement les trop nombreuses saisons de The Mandalorian, si l’on en croit les commentaires : “La saison 3 a en quelque sorte prouvé que cette série aurait dû se terminer après la saison 2. L’histoire était alors complète,” a ainsi ajouté un autre internaute sur X/Twitter.

“Il y a eu tellement de films Star Wars annoncés puis annulés que j’attendrai d’être réellement dans mon siège au cinéma et de voir STAR WARS avec la fanfare / Exactement. Avant c’était un événement. Maintenant, c’est juste une corvée.“

Peu de détails sont pour le moment connus concernant le film The Mandalorian. On connaît son réalisateur, ses producteurs, mais rien n’a été précisé concernant le casting et un éventuel retour de l’acteur Pedro Pascal dans le rôle titre.

Quant à sa production, elle devrait commencer en 2024 et passer en priorité devant les autres longs-métrages.