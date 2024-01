Mando et bébé Yoda vont avoir leur propre film Star Wars au cinéma

Lucasfilm vient de dévoiler un nouveau film Star Wars, The Mandalorian & Grogu, réalisé par le showrunner de la série, Jon Favreau.

On peut y voir un regain d’intérêt du studio pour sa liste de productions Star Wars sur grand écran, après une pause de plusieurs années suite à L’Ascension de Skywalker en 2019.

Parmi les autres films en développement dans une galaxie lointaine, très lointaine, figurent des projets dirigés par James Mangold (Logan) et Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel). Le film de Mangold explorera les origines de l’Ordre Jedi, tandis que celui d’Obaid-Chinoy suivra les exploits de Rey, interprétée par Daisy Ridley, après L’Ascension de Skywalker.

C’est désormais un nouvel opus qui vient s’ajouter à la liste des projets pour le grand écran. Et son équipe a déjà de quoi rassurer les fans de Mando, alias Din Djarin : elle correspond, grosso modo, à celle de la série qui avait fait l’unanimité sur Disney+ et aidé Star Wars a prouver que son univers était toujours aussi attractif pour le plus grand nombre.

Annonce du film The Mandalorian & Grogu pour les salles obscures

Dans tous les cas, The Mandalorian & Grogu poursuivra l’histoire initiée dans la série Disney+, The Mandalorian.

“Le Mandalorien et Grogu se dirigent vers le grand écran. Réalisé par Jon Favreau, produit par Jon Favreau, Kathleen Kennedy et Dave Filoni, The Mandalorian & Grogu entamera sa production plus tard dans l’année. Telle est la Voie.“

Et quoi de mieux que le showrunner de la série à succès pour conduire le film à bon port ? Car d’après l’annonce, c’est bien Jon Favreau qui réalisera ce tout nouvel opus. Et il ne sera pas seul : à la production se trouve notamment Dave Filoni, l’un des producteurs exécutifs de The Mandalorian, qui a joué un rôle clé dans son développement.

Une équipe de choc pour le film The Mandalorian & Grogu

Selon la publication du site de Star Wars, Jon Favreau se dit emballé à l’idée de remettre le couvert : “J’ai adoré raconter des histoires dans l’univers riche qu’a créé George Lucas. La perspective d’amener le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante.”

Quant à Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, elle a également fait part de sa confiance envers les deux créateurs : “Jon Favreau et Dave Filoni ont introduit dans Star Wars deux personnages nouveaux et adorés, et cette nouvelle histoire convient parfaitement au grand écran.“

Aucune mention de Pedro Pascal n’est faite dans la publication. On ne sait donc pas encore s’il remettre l’armure de Mando : dans la série, sa performance était essentiellement vocale, mais le masque finissant par tomber, on pourrait s’attendre à voir davantage ses traits à l’avenir.

De même, aucune information n’a été donnée sur une date de sortie pour The Mandalorian & Grogu dans les cinémas. Mais le tweet indique une production “plus tard dans l’année“, et la publication précise que le film sera “en tête des projets de Lucasfilm pour le développement de longs métrages“. On peut donc facilement s’attendre à ce que la production passe avant celle des Star Wars de James Mangold ou de Sharmeen Obaid-Chinoy.

Et étant donné la popularité de la série, on peut comprendre que Mando soit devenu la priorité de Disney, histoire de réussir le retour de la galaxie lointaine au cinéma. La Voie vers les salles est donc toute tracée pour The Mandalorian & Grogu.