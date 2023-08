Saison 10 de Suits : tout ce que l’on sait

Alors que la série Suits semble terminée, les fans en réclament toujours plus. Alors est-ce qu’une saison 10 pourrait voir le jour ?

En 2011, un génie fumeur de drogue, en fuite face à la police, se retrouve accidentellement dans une entrevue pour les diplômés de Harvard avec Pearson Hardman, un prestigieux cabinet d’avocats à New York. Son charisme le mène dans la pièce avec le meilleur avocat du cabinet et, après avoir impressionné ce dernier avec sa connaissance quasi surhumaine des codes et politiques juridiques, il se voit offrir un poste d’associé.

Ainsi commence Suits, marquant le début d’une magnifique amitié entre Mike Ross et Harvey Specter. Pendant neuf saisons captivantes, le duo affronte des escrocs, des PDG corrompus, des prisons et bien plus. Et c’est sans compter tout le drama entre les personnages, que ce soit Louis se sentant trahi par Donna et ses collègues ou la relation tumultueuse entre Rachel et Mike.

Grâce à son succès sur Netflix et Peacock, Suits est l’une des séries les plus regardées dans le monde. Mais alors une question se pose : y aura-t-il une saison 10 de Suits et si oui, quand sera-t-elle diffusée ? Voici ce que nous savons.

Y aura-t-il une saison 10 de Suits ?

La série n’a pas été renouvelée pour une dixième saison, mais cela ne signifie pas que c’est impossible. La série s’est initialement terminée avec sa neuvième saison en 2018 en raison de baisses d’audience, ouvrant la voie à un spin-off éphémère Pearson. Cependant, depuis son arrivée sur Netflix et sa domination des classements, la demande pour un nouveau chapitre de Suits a été ravivée, et un retour est envisageable.

Dans une interview avec TVLine, le producteur exécutif Gene Klein a déclaré : “Vous savez, j’ai dit à Aaron Korsh que dans cette ère de reboots et de réunions, je m’attends à un appel à un moment donné.”

De son côté, le showrunner Aaron Korsh n’est pas très emballé par l’idée, mais il a récemment mentionné qu’il “envisagerait” un retour si la demande était suffisante et s’il pouvait rassembler tout le monde pour une dixième saison.

Date de sortie de la saison 10 de Suits

Il n’y a pas de date de sortie pour la saison 10 de Suits. Et pour cause, elle n’a pas été annoncée et il est probable qu’elle n’ait jamais lieu. Si jamais elle est renouvelée, il faudra probablement attendre un certain temps en raison des grèves des scénaristes et des acteurs, ainsi que du temps inévitable de production.

Casting de la saison 10 de Suits : Qui serait de retour ?

Il est difficile de dire qui reviendrait pour la saison 10 de Suits. Nous parions cependant sur le retour de Gabriel Macht et Sarah Rafferty en tant qu’Harvey Specter et Donna Paulsen respectivement, ainsi que Rick Hoffman dans le rôle de Louis Litt, mais tout dépendra de l’intrigue de cette dixième saison.

Ne vous attendez pas à revoir Meghan Markle dans le rôle de Rachel Zane. Depuis son mariage avec le prince Harry en 2016, elle n’est apparue dans aucun film ou série, hormis des documentaires.

Intrigue de la saison 10 de Suits : De quoi s’agirait-il ?

Il n’y a pas de détails officiels concernant l’intrigue de la saison 10 de Suits. Mais plusieurs idées sont envisageables. La série s’est terminée avec le mariage de Donna et Harvey et leur déménagement à Seattle pour travailler avec Mike et Rachel sur des recours collectifs contre de grandes entreprises.

Il est aussi possible de reprendre l’histoire avec Louis en tant que responsable du cabinet Litt Wheeler Williams Bennett. Il pourrait accueillir un nouveau protégé comme Mike Ross, ou nous pourrions simplement suivre ses succès et déboires en tant que partenaire directeur du cabinet.

Gene Klein a mentionné que divers concepts de spin-off ont déjà été envisagés, y compris un centré sur Louis Litt. Mais tout dépendra finalement de la volonté d’Aaron Korsh, qui reste le cerveau derrière Suits.