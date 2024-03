Rebel Moon : les spectateurs fortement divisés face au trailer de la partie 2

La deuxième partie de la production de Zack Snyder sur Netflix vient de se dévoiler dans un tout premier trailer, et les fans sont partagés : certains adorent, d’autres détestent.

Le réalisateur n’est pas étranger aux avis bien tranchés : Zack Snyder a toujours été clivant dans ses créations, et est un grand adepte de la “director’s cut”, offrant à l’auteur d’un film la possibilité de montrer la vision qu’il avait de sa production avant qu’elle ne passe entre les mains d’autres responsables du projet.

Le cinéaste prend des décisions artistique toujours très nettes pour mettre en lumière ses histoires, et si ce n’est pas au goût de tout le monde, il en est un qui a décidé de lui faire confiance : on parle ici de Netflix. Alors que le réalisateur ne trouvait pas d’accord avec Lucasfilms pour créer son propre film Star Wars, la plateforme de streaming lui a ouvert ses portes. Rebel Moon est né, et sa première partie, Enfant du feu, est sortie le 22 décembre 2023 avec la promesse d’une suite dans sa partie 2 déjà intitulée L’Entailleuse.

Alors que la sortie de ce second opus se rapproche, Netflix a dévoilé une première bande-annonce. Et si de nombreux fans sont aux anges, d’autres ont également exprimé leur manque d’intérêt, révélant un public très partagé sur Rebel Moon.

Les spectateurs sont divisés devant le premier trailer de la partie 2 de Rebel Moon

La première bande-annonce de la partie 2 de Rebel Moon, intitulée L’Entailleuse, est sortie le 18 mars 2024. Et les spectateurs ont très vite réagi, dévoilant des avis très différents et souvent extrêmes.

“LOL ! C’est quoi ce déchet ?! On dirait qu’un adolescent a reçu un énorme budget pour son tout premier film.“

“J’ai oublié ce qui se passait dans la partie 1 / Rien“

Certains spectateurs ont cependant fait savoir qu’ils seraient au rendez-vous, faisant preuve d’un enthousiasme débordant pour ce nouvel opus de Rebel Moon :

“Trop dur d’attendre le 19 avril“

La critique presse de la partie 1 n’aide pas franchement à faire briller la suite : Enfant du feu avait eu droit à une réception très tiède, voire glaciale pour certains. Le Monde, dans sa critique 2 étoiles, indiquait alors que “le premier volet du diptyque de science-fiction que proposent le réalisateur et la plate-forme de VOD ne dépaysera pas les fans de « Star Wars ». Il ne les distraira pas non plus.”

De son côté, Écran large décrivait le film comme “un beau modèle de ringardise clinquante” et Première reprochait un aspect “trop nanar, trop mal écrit, trop mal joué“, et n’allant pourtant pas jusqu’à être “assez dingo“.

Mais tout n’est pas perdu, puisque d’autres ont apprécié le film de Zack Snyder, comme IGN France faisant remarquer que “le réalisateur se fait plaisir, et nous trompe aucunement sur la marchandise donc il n’y a aucun mal à le suivre joyeusement dans son univers. Sauf peut-être qu’on aurait préféré la version longue et mature directement, tant qu’à faire.”

Rebel Moon : L’Entailleuse sortira le 19 avril 2024 sur Netflix.