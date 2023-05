Quel est le meilleur utilisateur du Rinnegan dans Naruto ?

Le Rinnegan est le plus puissant des Trois Grands Dôjutsu dans Naruto et seulement une poignée de Shinobis peuvent le manier. Cependant, parmi les plus puissants Ninjas de Naruto, lequel est parvenu à s’illustrer, poussant la pratique du Rinnegan à un tout autre niveau ?

Dans Naruto, le Rinnegan est le Dôjutsu le plus puissant issu de Hagoromo Ôtsutsuki, également connu sous le nom d’Ermite Rikudô ou encore de Sage des Six Chemins. Utiliser ce pouvoir nécessite un immense chakra et un talent exceptionnel, par conséquent, il n’est pas à la portée du premier venu.

L’article continue après la publicité

Sasuke Uchiha, Madara Uchiha, Nagato Uzumaki et Obito Uchiha sont les quatre principaux utilisateurs du Rinnegan dans Naruto. Sasuke est de loin considéré comme le plus fort d’entre eux, avec des pouvoirs qui surpassent largement ceux de Nagato et Obito, mais qu’en est-il lorsqu’on s’attarde sur la pratique du Rinnegan ?

Nagato

Nagato Uzumaki est le premier utilisateur du Rinnegan à être introduit dans Naruto. Bien que Nagato soit issu du clan Uzumaki, ses parents n’étaient pas des Shinobis et ils ont perdu la vie pendant la guerre. Cependant, sa quantité massive de chakra, grâce à son appartenance à un clan d’élite de Shinobis, lui a permis d’utiliser le Rinnegan et ses diverses techniques.

L’article continue après la publicité

Crunchyroll

Il n’était pas le propriétaire original du Rinnegan, car le pouvoir appartenait à Madara. Malgré cela, Nagato possédait cette capacité depuis son enfance et a pu perfectionner ce pouvoir. Nagato utilisait simultanément toutes les Techniques des Six Chemins en implantant des récepteurs noirs dans les corps de six cadavres.

Il existe 6 Pain Rikudô : la voie des Asura (Shuradô), la voie des Animaux (Chikushôdô), la voie des Démons Affamés (Gakidô), la voie Céleste (Tendô), la voie Humaine (Ningendô) et la voie des Enfers (Jigokudô). Chaque voie a un objectif distinct, qu’il s’agisse d’offensive, de défense, de reconnaissance ou de réparation.

L’article continue après la publicité

De plus, Nagato pouvait partager la vision de chaque voie, lui permettant de coordonner leurs mouvements et de ne laisser aucun angle mort pour que l’adversaire puisse en profiter.

Sasuke

Sasuke est le seul personnage de Naruto à éveiller naturellement son Rinnegan. Il a reçu la moitié du chakra de Hagoromo lors de la Quatrième Grande Guerre Shinobi. Cela, associé à son sang Uchiha ainsi qu’aux cellules d’Hashirama, lui a permis d’éveiller un Rinnegan dans son œil gauche avec trois tomoe sur chacun des deux cercles les plus intérieurs.

Crunchyroll

Sasuke peut utiliser les différentes capacités des Techniques des Six Chemins, ce qui l’aide à analyser des codes et des schémas. En plus d’utiliser toutes les techniques standard du Rinnegan, la capacité signature de Sasuke, le Ninjutsu d’Espace-Temps, lui permet de manipuler l’espace et le temps de manière continue.

L’article continue après la publicité

En utilisant son œil Rinnegan, Sasuke peut percevoir les distorsions dans l’écoulement du temps et échanger instantanément les positions de deux cibles, même entre les dimensions. Il peut voir les adversaires invisibles et même résister aux effets du Tsukuyomi Infini, le Genjutsu le plus puissant de la série.

Madara

Madara est le premier Shinobi à éveiller le Rinnegan depuis des siècles. Cependant, il l’a fait en utilisant des méthodes discutables. Lors de son combat contre Hashirama, Madara lui a arraché un morceau de chair en vue d’utiliser son ADN et a réussi à s’échapper après avoir réalisé qu’il n’avait aucune chance de gagner.

L’article continue après la publicité

Crunchyroll

Peu de temps avant de mourir de vieillesse, le Sharingan de Madara a évolué en Rinnegan. Étant le propriétaire d’origine du Rinnegan de Nagato, Madara pouvait facilement passer du Sharingan au Rinnegan.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il pouvait utiliser toutes les capacités des Six Chemins ainsi que créer des chaînes de chakra pour restreindre tous les bijū. En utilisant son Rinnegan, Madara pouvait également invoquer des météorites pendant la guerre, faisant croire aux autres que seul un dieu pouvait posséder un tel pouvoir.

Après avoir été ressuscité grâce à la Réincarnation des Âmes, Madara a obtenu son véritable Rinnegan et a invoqué la Statue du Grand Démon Hérésiarque, également connue sous le nom de Gedô Mazô.

La capacité unique de Madara accordée par son Rinnegan est de projeter des ombres de lui-même des Limbes, la Plongée dans les Limbes. Avec un œil Rinnegan, Madara peut former une seule ombre. Cependant, après avoir obtenu les deux yeux Rinnegan, il en a créé quatre, ce qui rend extrêmement difficile pour ses ennemis de trouver une parade.

Obito

Peu de temps après la mort de Nagato, Obito a implanté le Rinnegan dans sa cavité oculaire gauche. Tout comme Sasuke, Obito n’avait le Rinnegan que dans un seul œil, mais cela lui a suffi pour lui conférer d’énormes pouvoirs. Il pouvait utiliser toutes les Techniques des Six Chemins, tout comme tout autre utilisateur du Rinnegan dans Naruto.

Crunchyroll

Obito pouvait également invoquer la Gedô Mazô, créer des chaînes de chakra et utiliser la technique de la Réincarnation des Âmes pour ramener les morts à la vie. Bien qu’il n’ait utilisé le Rinnegan que pendant une courte période, il a créé sa propre version des Six Corps de Pain.

Il les contrôlait de la même manière que Nagato, en utilisant des récepteurs de chakra intégrés dans leurs corps. Cette technique nécessitait de maintenir cette coordination et à les maintenir sous son contrôle.

Nagato Uzumaki est le meilleur utilisateur du Rinnegan dans Naruto

Le meilleur utilisateur du Rinnegan dans Naruto est Nagato Uzumaki. Contrairement à Sasuke, Madara et Obito, qui ont passé la majeure partie de leur vie à perfectionner leur Sharingan, Nagato n’a utilisé que son Rinnegan. Malgré le fait de ne pas en être le propriétaire d’origine, il a utilisé cette capacité pleinement.

Nagato a utilisé des méthodes uniques pour combattre à distance afin de compenser son corps paralysé. Cela nécessitait une quantité incroyable de chakra que même le Shinobi le plus fort ne pouvait posséder. De plus, il a ramené des centaines de personnes de Konoha à la vie, alors que ramener ne serait-ce qu’une seule personne est un défi majeur.

Être un Uzumaki avec une énorme réserve de Chakra a permis à Nagato de manier les deux yeux sans inconvénient. En revanche, Obito pouvait à peine gérer un seul œil malgré ses diverses modifications et sa connaissance approfondie du Dōjutsu.

Nagato a suivi les Techniques des Six Chemins mieux que quiconque, mais il les a également utilisées d’une manière qui ne laissait aucune option aux adversaires pour contre-attaquer. Avec ses six pouvoirs utilisés simultanément, il n’est pas étonnant que personne avant Naruto ne l’ait jamais surpassé. Par conséquent, malgré sa faiblesse parmi les quatre, Nagato a utilisé le Rinnegan parfaitement puisque c’est le seul pouvoir qu’il ait jamais connu.