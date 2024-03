Les fans de Boruto ont un gros problème avec le manga

Après avoir fait l’objet de vives critiques, le manga Boruto commence enfin à recevoir sa juste part d’éloges. Cependant, certains fans estiment qu’il y a quand même un gros problème avec l’œuvre.

Boruto est la suite du manga Naruto de Masashi Kishimoto, devenu un véritable classique auprès des fans de shonens, et où l’on suit cette fois-ci les aventures de la génération suivante. Le manga était d’abord écrit par Ukyō Kodachi, tandis qu’on retrouve Mikio Ikemoto aux dessins, le projet étant alors supervisé par Kishimoto en personne. Toutefois, suite au départ de Kodachi fin 2020, c’est le mangaka d’origine qui a finalement repris les rênes du récit en retrouvant son rôle de scénariste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Boruto a initialement déçu les lecteurs et a été fortement critiqué. Mais le manga est parvenu à s’améliorer et a fini par conquérir les fans au fil des ans. Cependant, ces derniers pensent que le style artistique du manga, en particulier dans les scènes de combat, ne rend pas justice à l’histoire.

Étant un manga de type shonen, il y a beaucoup de combats dans Boruto et certains sont très attendus. Mais les fans estiment que le style artistique des scènes de combat diminue la gravité de ces batailles. En comparant les scènes de combat de Boruto avec celles de Naruto, les différences deviennent évidentes pour certains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shueisha

Selon les fans de Boruto, le principal problème des scènes de combat réside dans le fait qu’il n’y a pas assez de dégâts infligés lors des affrontements, même quand les personnages sont censés être incroyablement forts. Par ailleurs, d’autres avancent que la chorégraphie des combats fait également partie des éléments avec lesquels le manga a du mal.

S’exprimant sur ce problème, un fan a commenté sur Reddit : “Tout ce que nous avons vraiment, ce sont des déclarations de l’auteur sur la force des personnages alors qu’ils font à peine des dégâts”. Un autre internaute a alors pointé du doigt le travail d’Ikemoto, en déclarant : “Je pense que c’est un fait assez connu que son style est plutôt médiocre comparé à Kishi”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un avis partagé par un autre utilisateur, qui commentait : “L’art de Kishi est divin. L’art d’Ikemoto est mauvais, mais j’aime ses designs. Je suis aussi d’accord. Vous avez remarqué qu’il y a un coup de pied volant générique dans chaque combat d’Ikemoto ?”.

Dans la grande majorité des cas, les scènes de combat que l’on peut voir dans un shonen sont bien souvent l’un des éléments phares de l’œuvre. Ce sont ces séquences qui vont attirer une partie du public, et c’est pourquoi de nombreux fans y prêtent une attention toute particulière. Reste à voir si les scènes de combat s’amélioreront dans le chapitre 9 de Boruto -Two Blue Vortex-, qui sera disponible à partir du 18 avril 2024 sur MANGA Plus.

L’article continue après la publicité