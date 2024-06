Le nouveau trailer de DanDaDan fait l’unanimité parmi les fans

L’adaptation animée très attendue de DanDaDan est encore à quelques mois de sa sortie, et les fans saluent la dernière bande-annonce de cette série plus que prometteuse.

DanDaDan est un manga populaire du Shonen Jump+, la plateforme de lecture en ligne de la Shueisha. Écrit et illustré par Yukinobu Tatsu, le manga est publié depuis avril 2021, et il va bientôt avoir droit à son adaptation en anime. Classé parmi les titres les plus attendus de l’automne 2024, les fans de DanDaDan attendent donc cette série avec impatience.

Le manga est apprécié de nombreuses raisons, que ce soit son histoire mais aussi ses dessins. Et justement, la nouvelle bande-annonce de DanDaDan indique que le style visuel du manga a été parfaitement traduit en animation, et ce grâce au travail fourni par le studio Science SARU, qui est en charge de son adaptation.

DanDaDan suit l’histoire de Momo Ayase et de son camarade de classe Ken Takakura. Alors que Momo croit aux fantômes, Ken croit plutôt que les extraterrestres sont réels. Pour prouver leur point de vue, ils font un pari, qui entraîne bientôt une série d’événements pour le moins hilarants. Cette romance se concentre autour des événements chaotiques avec des fantômes, des monstres, des extraterrestres, des combats, et plus encore.

Myamura, un compte connu sur X/Twitter pour partager du contenu sur Jujutsu Kaisen notamment, a alors déclaré : “La nouvelle bande-annonce de Dandadan est incroyable !! J’adore vraiment la fluidité des mouvements des personnages. Le gag est la meilleure attraction de ce manga, après les trucs surnaturels effrayants. J’attends avec impatience octobre.”

“Ils ont fait justice à tous les personnages/personnalités. Et avec l’une des animations les plus fluides que j’aie jamais vues”, a commenté un autre fan.

Un autre internaute a aussi déclaré : “Ça donne de lourdes vibes de Devil Man Crybaby dans les dernières scènes et j’adore ça. Même studio, donc je sais qu’ils vont cartonner.”

En effet, Studio SARU s’est fait connaître avec l’anime Devilman Crybaby sorti en 2018 sur Netflix. Le studio nippon a ensuite proposé d’autres projets divers et variés, comme par exemple Japan Sinks 2020, mais aussi Tatami Time Machine Blues, et même deux épisodes de la saison 1 de Star Wars: Visions. Plus récemment encore, il s’est démarqué avec Scott Pilgrim prend son envol, sorti l’année dernière sur Netflix.

L’anime DanDaDan est attendu pour octobre 2024, et il sera disponible sur ADN, Netflix et Crunchyroll. Mais avant cela, les fans pourront également découvrir les premiers épisodes de l’anime, qui auront droit à une avant-première au cinéma. En attendant, consultez notre liste des animes à voir ce mois-ci.