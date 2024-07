Joker 2 salué comme “l’un des films américains les plus audacieux” de la décennie

Certaines personnes chanceuses ont déjà pu voir Joker: Folie à Deux avant sa sortie en salle en octobre, et les premiers retours rapportent que ce film pourrait changer le paysage cinématographique tel que nous le connaissons.

Il nous reste encore quelques mois à attendre – et de nombreux nouveaux films étonnants à regarder entre-temps – mais on peut d’ores et déjà avoir des retours concernant l’un des films de Warner Bros. les plus attendus de 2024, à savoir Joker: Folie à Deux.

Bien que le film n’ait pas encore été projeté à un public ou à des critiques, le directeur de la Mostra de Venise Alberto Barbera, où le film sera présenté en avant-première, fait partie des rares élus à avoir vu la suite de Joker (2019) avant tout le monde. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Selon Deadline, Barbera a déclaré : “C’est une comédie musicale dystopique […]. Je pense que c’est l’un des films les plus audacieux, courageux et créatifs du cinéma américain récent. Et je pense qu’il confirme vraiment que Todd Phillips est l’un des réalisateurs les plus créatifs du moment.”

Un peu plus tôt dans l’interview, Barbera était également revenu sur son ressenti lors de la projection de Joker: Folie à Deux, confirmant que la suite est différente du premier volet, notamment en étant plus sombre que le précédent film :

“C’est la suite de l’histoire, mais le film est complètement différent du premier. Si vous vous attendez à la même chose en termes de violence ou d’autres choses, vous serez surpris. Lorsque j’ai vu le film à Los Angeles début février, nous étions quatre ou cinq dans la salle, dont le scénariste Scott Silver, et nous étions stupéfaits, la bouche ouverte à la fin de la projection. C’est un film plus sombre.”

C’est une affirmation importante, et avant ses débuts au célèbre festival de cinéma international, il n’est pas surprenant que les mots de Barbera aient suscité l’engouement chez les fans.

“Je ne m’enthousiasme généralement pas pour les comédies musicales. Mais je serai certainement là le soir de la première,” a posté un fan sur X/Twitter.

Un deuxième a convenu, “Eh bien, c’est un sacré éloge,” tandis qu’un troisième a déclaré, “Omfg mec, nous allons vraiment obtenir un contenu meilleur que le premier, que Dieu bénisse 2024.”

Cependant, les commentaires de Barbera ne dissipent pas complètement les inquiétudes des spectateurs, de nombreux fans du super-vilain DC détestant toujours que Joker: Folie à Deux soit une comédie musicale.

“Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet, je n’ai pas vraiment aimé le premier,” s’est plaint un fan, tandis qu’un autre a ajouté, “Le premier était incroyable donc je leur fais confiance pour ça mais aussi je déteste les comédies musicales donc je ne sais pas comment je vais finir par me sentir.”

“J’aurais vraiment aimé que ce ne soit pas une comédie musicale. Je ne pense pas non plus qu’il ait besoin d’une suite. J’espère que ce sera bien, mais je ne suis pas très excité par celui-ci,” a commenté un troisième.

Les acteurs de la suite de Joker, à savoir Lady Gaga et Joaquin Phoenix, sont prêts à se plonger dans une illusion musicale tandis que le couple est incarcéré au sein du fameux Asile d’Arkham.

Il était initialement supposé qu’il y aurait un saut dans le temps, mais grâce à la bande-annonce du film, Joker: Folie à Deux semble se dérouler directement après les événements du premier film.

En attendant, consultez notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.