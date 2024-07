Requins, Rhino & combats épiques : Gladiator 2 dévoile son premier trailer impressionnant

Après avoir enflammé les réseaux sociaux avec une vague d’images aguicheuses, la bande-annonce de Gladiator 2 est enfin arrivée.

Cela a été un long chemin vers le très attendu Gladiator 2, à savoir 24 ans pour être tout à fait exact. Cette suite a tout pour plaire avec Paul Mescal dans le rôle principal, accompagné de deux stars hollywoodiennes que sont Pedro Pascal et Denzel Washington.

Alors que le premier film Gladiator était un drame d’une ampleur épique, la suite semble vouloir aller encore plus loin en intégrant presque tous les obstacles possibles et imaginables.

La bande-annonce, qui vient tout juste de sortir aujourd’hui, donne aux fans leur premier vrai aperçu de cette suite tant attendue. Et si quelqu’un doutait encore que ce soit le plus grand film d’action de l’année, il suffit de voir la fosse aux requins et le rhinocéros meurtrier.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Être jeté dans l’arène semble être déjà bien assez compliqué en l’état, mais quand le Colisée se transforme en une piscine remplie de requins assoiffés de sang ou en terrain de chasse pour un combattant à dos de rhinocéros, les chances ne semblent vraiment pas en votre faveur.

Grâce à la bande-annonce, nous savons maintenant aussi que Lucius Verus, incarné par Mescal, affrontera de multiples ennemis, y compris le Général Acacius de Pascal, avec lequel il se retrouve face à face dans les derniers moments palpitants.

Une bande-annonce qui dure moins de 3 minutes, mais qui a suffi à convaincre la plupart des spectateurs du nouveau film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Nous avons attendu 24 ans pour cela », a déclaré un internaute sur X/Twitter.

Un autre a écrit : « Oui, ça a l’air génial. Denzel et Mescal ont l’air de vraiment tout déchirer ensemble. »

« Le vrai cinéma est en approche », a commenté un troisième.

Gladiator 2 se déroule bien après les événements du premier film, lorsque Lucius (le neveu de Commode et le fils de Lucilla) est devenu adulte.

Lui-même se prépare à entrer dans l’arène et à créer sa propre légende en tant que gladiateur. Aux côtés de Mescal dans le rôle de Lucius, le film met également en vedette Washington, Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn et Fred Hechinger.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gladiator 2 sortira en salles le 13 novembre 2024.

En attendant, vous pouvez également découvrir notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.