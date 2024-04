Joker Folie à Deux : les fans confus après le premier teaser

Le premier aperçu de Joker 2 a été révélé grâce à la sortie de son teaser, les fans étant déjà perplexes quant à ce qui les attend.

Considéré comme l’un des films les plus attendus de l’année, l’excitation des fans a atteint un nouveau sommet pour Joker : Folie à Deux, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Avant la sortie de sa bande-annonce complète, les fans ont eu droit à un premier teaser, qui en a laissé plus d’un confus.

Dans la vidéo, on peut voir le Joker de Phoenix debout à l’extérieur dans une cour de prison, qui est vraisemblablement l’Asile d’Arkham, pleurant et riant sous une pluie battante. Bien qu’aucun détail n’ait encore été révélé, les fans comparent déjà sa bande-son à Pure Imagination de Charlie et la Chocolaterie (1971).

“Quelqu’un d’autre entend Pure Imagination ??” a posté un fan sur X/Twitter, un second confirmant que la chanson de Jackie DeShannon “‘What the World Needs Now Is Love’ est agréable”.

Il y a toujours beaucoup d’hésitations quant à savoir si Joker 2 est réellement une comédie musicale ou non, mais la sortie du teaser révèle que les fans ont un bon pressentiment concernant le prochain film de Todd Phillips.

“Je prédis déjà un autre Oscar pour Joaquin Phoenix basé sur ce court clip”, a estimé un internaute, tandis qu’un autre a convenu “Une autre masterclass de Joaquin Phoenix”.

“Joaquin Phoenix est vraiment l’un des meilleurs acteurs de notre époque… J’ai hâte de voir Gaga jouer à ses côtés”, a ajouté un autre utilisateur.

Cependant, certains fans sont préoccupés par la direction que prendra l’histoire du Joker ensuite, la version du personnage par Phoenix étant bien différente de celles de Heath Ledger et Jared Leto.

“Arrêtez d’humaniser le Joker lol j’ai besoin de ce Joker qui brûle de l’argent, fait des choix impardonnables, va foutre ta vie en l’air”, déclarait un fan.

La bande-annonce complète de Joker 2 est prévue pour être diffusée chez nous dans la nuit du 9 au 10 avril 2024. En attendant, voici les meilleurs films en streaming de ce mois-ci.

