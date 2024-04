Un fan fou de Baldur’s Gate 3 crée un personnage cauchemardesque

Un joueur de Baldur’s Gate 3 a franchi les limites du raisonnable en révélant une fusion cauchemardesque de Ombrecoeur et Astarion.

La créativité de la communauté de Baldur’s Gate 3 ne connaît pas de limites, mais peut-être qu’elle le devrait. Dans ce qui pourrait être la chose la plus maudite que nous ayons vue depuis que quelqu’un a transformé chaque personnage du jeu en Nicolas Cage, un autre fan du jeu a produit “Shartarion“.

L’utilisateur Reddit u/MiracetteNytten a lâché cette abomination totale sur le fandom de Baldur’s Gate 3, suscitant une horreur tout à fait justifiée. Ce n’est pas la première fois qu’il le fait non plus. Shartarion est la suite d’une fusion tout aussi inquiétante de Lae’zel et Karlach appelée “Kar’zel“.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le sentiment général parmi ceux qui ont eu le malheur d’y être exposés était que ce n’était pas le bon jour pour avoir des yeux. Voici une image.

Les utilisateurs dans le fil ont passé leur temps entre des frissons incontrolables pour discuter exactement à qui Shartarion ressemblait. Les deux principaux candidats dans ce débat de sosies de célébrités étaient Quentin Tarantino et Nathan Fillion.

Honnêtement, des arguments sont légitimes pour les deux mais une chose est clairement évidente, ces deux éléments ne vont pas ensemble. “Cette chose est absolument hideuse et quelqu’un doit y mettre fin,” a dit un utilisateur. “Tuez-le avec du feu,” a suggéré un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En dehors de la controverse sur la célébrité qui ressemble à Shartarion, il y avait aussi des préoccupations concernant le fait que u/MiracetteNytten ait utilisé une convention de nommage appropriée.

Alors que Ombrecoeur est familièrement appelée Shart par les fans, appeler cette dernière abomination Shartarion rompt avec la tendance commencée par Kar’zel. “Ça devrait être soit Assheart soit Shatarion,” a corrigé un utilisateur. On vous laisse deviner lequel était le plus populaire.