Le trailer de Joker 2 cache un indice sur cet ennemi culte de Batman

Une nouvelle bande-annonce pour la suite de Joker, intitulée Folie à Deux, est sortie aujourd’hui et a subtilement révélé qu’un ennemi emblématique de Batman sera dans le film.

La nouvelle bande-annonce de Joker: Folie à Deux fait actuellement sensation en ligne, avec Joaquin Phoenix chantant, Arthur Fleck et Harley Quinn apparaissant dans une émission de variétés, et encore plus de clins d’œil au film La Valse des pantins (ou The King of Comedy en VO).

Mais si vous activez les sous-titres dans la bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube Warner Bros. Pictures, il y a une énorme révélation dès les premières secondes concernant l’un des grands super-vilains de Gotham City.

La bande-annonce commence avec Fleck assis à l’arrière d’une voiture de police, tandis que nous entendons un personnage appelé Paddy Meyers déclarer : “Il y a deux ans, le nom d’Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan.”

Un journaliste appelle ensuite ce qui se passe “Le procès du siècle”. Et c’est juste après qu’on peut entendre une autre voix déclarer : “Ces gens s’imaginent qu’Arthur Fleck est une sorte de… martyr. Il n’en est rien. C’est un monstre.”

Et c’est en activant les sous-titres que l’on peut découvrir à qui appartient cette voix, à savoir le célèbre Harvey Dent.

Dans les comics Batman, Dent est le procureur de Gotham City qui, suite à un accident impliquant de l’acide, devient fou, est lourdement cicatrisé, et se transforme en un super-vilain iconique de la franchise : Double-Face.

Warner Bros.

On ne sait pas encore qui va jouer Dent dans Joker : Folie à Deux, mais le personnage a une longue et riche histoire dans les précédents films de la franchise Batman.

Billy Dee Williams joue Harvey Dent dans le film Batman de 1989, bien que nous ne voyions jamais son Double-Face. À la place, Tommy Lee Jones joue une version assez large des deux personnages dans Batman Forever de 1995.

Mais la version la plus populaire du méchant reste probablement celle d’Aaron Eckhart dans The Dark Knight de 2008, qui parvient à être à la fois terrifiante et déchirante. Cette version de Double-Face n’apparaît pas dans la suite The Dark Knight Rises (2012), mais jette une ombre sur le dernier volet de la trilogie grâce au ‘Dent Act’, qui est conçu pour éradiquer le crime organisé en donnant plus de pouvoirs à la police.

Quant à Harvey Dent dans Joker: Folie à Deux, nous ne savons pas encore s’il s’agit simplement d’une apparition vocale, s’il est le méchant du film, ou si Harvey est préparé pour une transformation en Double-Face dans un potentiel troisième opus. Mais nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Joker: Folie à Deux sera présenté en avant-première lors de la Mostra de Venise 2024, puis sortira dans nos salles de cinéma le 2 octobre. En attendant, vous pouvez prendre votre mal en patience en découvrant notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.