Où a été filmé l’épisode final de Succession ?

L’épisode final de Succession a enfin été diffusé, apportant comme il fallait s’y attendre une fin assez sombre au parcours des Roy. L’épisode 10 de la Saison 4 voit Kendall, Shiv et Roman chez leur mère à la Barbade, alias “Bim Island”. Voici les différents lieux de tournage de l’épisode, de quoi vous replonger dans l’ambiance de ce grand final.

Après de longues semaines d’attente, l’épisode final de Succession a été diffusé, un épisode chargé d’adrénaline, qui tient le spectateur en haleine jusqu’à ce que les Roy obtiennent leur final à la Peep Show, une fin aussi tragique qu’inévitable.

Outre le décor habituel de New York, les Roy ont voyagé aux Caraïbes où ils renouent avec leur enfance dans une scène aussi réconfortante que déchirante, après tout, on ne pouvait que se douter de ce qui allait arriver.

Des plages magnifiques aux gratte-ciels urbains, voici les différents lieux où l’épisode final de Succession a été tourné. Attention : spoilers à venir !

Lieux de tournage de l’épisode final de Succession : La Barbade

Dans une conversation avec The Hollywood Reporter, Mark Mylod, un producteur délégué, a expliqué que Succession a “toujours été une tragédie”, tout en dévoilant que le dixième épisode de la saison 4 emmènera les spectateurs aux Caraïbes.

Cela s’est avéré être le cadre parfait pour une scène à la fois réconfortante et déchirante, que les spectateurs n’oublieront pas de sitôt : le moment où Shiv et Roman versent un “repas digne d’un roi”, à savoir un mélange de fromage, de pain, de sauce piquante et de lait, sur la tête de Kendall après avoir décidé de voter pour lui comme successeur de Waystar Royco.

C’est un moment aussi touchant que rare, car ils se contentent de profiter de la compagnie des uns des autres, riant ensemble comme des enfants. Ils semblent être heureux, pleins d’espoir, mais tout fan de Succession qui se respecte sait que ce n’est pas aussi simple, que ce moment de bonheur est destiné à être écrasé dans un futur très proche.

“Chaque moment d’espoir comme celui-là est si cruel, parce que vous attendez juste que l’autre chaussure tombe et que leur nature soit exposée et vous brise le cœur à nouveau”, a ajouté Mylod.

Plage de Bathsheba

Shiv et Kendall sont convoqués à la maison de leur mère biologique, Lady Caroline Collingwood, à la Barbade pour soutenir Roman et en chemin, la caméra se déplace pour montrer la plage de Bathsheba, qui se situe sur la côte Est de l’île et qui est décrite comme “un paradis pour les photographes et les surfeurs”.

La plage est connue pour ses formations rocheuses uniques qui se trouvent sur la côte. Elle est également surnommée le “Soup Bowl” en raison du puissant courant qui se dirige vers le récif peu profond, d’où sa popularité auprès des surfeurs.

HBO

Mais Shiv, Kendall et Roman ne sont pas là pour faire du surf, ils sont là pour élaborer minutieusement leur stratégie.

Villa en bord de mer

Malheureusement, la maison où réside Caroline fait l’objet de débats. Certains pensent que la magnifique villa en bord de mer fait partie de l’hôtel Sandy Lane. “Le final de Succession à la Barbade fait battre mon cœur de Bajan de bonheur. On dirait que beaucoup de prises de vue aériennes sont de Bathsheba et que les Roy ont séjourné à Sandy Lane”, a écrit un internaute.

Cependant, il y a quelques différences visibles avec le complexe hôtelier. Une autre théorie est qu’il s’agit de Cove Spring House, une villa également située sur la côte Ouest, bien qu’il y ait encore quelques différences esthétiques.

Lieux de tournage du final de Succession : New York

Bien sûr, Succession ne serait pas Succession sans la ville de New York, où se situent les bureaux de Waystar Royco qui sont le terrain de jeu des personnages principaux.

Comme c’est le cas pour tous les lieux que nous avons vu tout au long de ses quatre saisons, la série HBO présente un autre aspect de la ville, montrant des bureaux, des maisons extravagantes et des bars où seuls les 0,1% des personnes les plus riches mettent les pieds.

Cela inclut le siège de Waystar, qui était initialement situé au World Trade Center pour offrir une vue authentique de la ligne d’horizon de la ville. Cependant, selon The Telegraph, ils ont déménagé au 28 Liberty Street dans le quartier financier de Downtown Manhattan. “Le gratte-ciel de 60 étages est une figure emblématique de la ligne d’horizon de New York depuis les années 1960”, a expliqué le média.

Aéroport de Teterboro

Situé dans le New Jersey, l’aéroport de Teterboro se trouve à environ 19 kilomètres du centre de Manhattan. Il s’agit d’un aéroport civil qui est utilisé principalement par des avions privés, ce qui signifie qu’il n’offre pas de ligne aérienne régulière.

Dans l’épisode 10 de la saison 4, nous voyons Shiv, Kendall et Roman arriver dans leur jet privé après la Barbade, prêts à passer aux choses sérieuses. Le décor est sombre et contraste avec leur précédent lieu, ce qui donne clairement le ton de ce qui va suivre.

Hudson

Dans ce qui pourrait être l’un des moments les plus sombres de Succession, la série se termine avec une scène où Kendall se dirige vers l’Hudson, avec son garde du corps à proximité, après avoir perdu le contrôle de l’entreprise familiale.

HBO

Il a perdu sa famille, tout cela au nom de la poursuite de son trône, et à ce moment précis il a aussi perdu son empire. Alors que Logan est mort et que ses frères et sœurs se sont retournés contre lui, on peut voir Kendall s’assoir au bord de la rivière, complètement seul et sans rien, du moins pas complètement. Il a bien sûr les milliards de dollars provenant de l’accord, mais à ce stade, ce n’est plus une question d’argent.

Voir le prince déchu devant ce décor glaçant est une fin appropriée, mais dévastatrice pour l’une des meilleures séries télévisées de ces dernières décennies.