Le final de Succession : Kendall meurt-il ?

Le final de Succession vient tout juste d’être diffusé et après cette fin époustouflante, les spectateurs ne se demandent qu’une chose : Kendall est-il mort ? Tout ce que vous devez savoir.

Après quatre saisons pleines de hauts et de bas, d’alliances et de trahisons, tout restait à jouer dans le dernier chapitre de Succession.

Et l’épisode final, digne d’un long-métrage, était un tourbillon d’émotions : nous avons ri, nous avons retenu notre souffle, et nous avons même versé quelques larmes à la fin… particulièrement à cause des dernières scènes déchirantes de Kendall.

Vient alors la question que tous les fans de Succession se posent : Kendall s’est-il suicidé, ou est-il toujours en vie après la fin ? Attention, spoilers à suivre…

Kendall meurt-il dans le final de Succession ?

Le final s’arrête avant que nous puissions voir ce qui se passe… mais nous pensons que Kendall se suicide. Peut-être pas là, à ce moment précis, mais c’est inévitable.

L’eau est un élément récurrent dans les moments importants de la vie de Kendall tout au long de la série : dans la saison 1, il s’écrase dans la rivière lors du mariage de Shiv et laisse le serveur mourir; dans la saison 3, il semble tenter de se suicider en se noyant dans la piscine; et tout au long de la saison 4, l’océan a été associé au triomphe, ou à la paix, du moins.

Alors que le conseil d’administration de Waystar se réunissait pour voter sur l’accord GoJo, Kendall avait tout : Shiv et Roman étaient de son côté et il avait Stewy dans son arsenal. Cependant, deux moments glaciaux avec ses frères et sœurs l’ont refroidi. Il a serré Roman si fort qu’il a éclaté ses points de suture sur son visage, et quand Shiv a perdu pied concernant l’accord, il a prétendu qu’il avait “des faux souvenirs” de la mort du serveur.

Kendall supplie fébrilement Shiv de voter pour lui, un instant, il est presque en larmes et plaide, l’instant d’après, il est furieux, avec de la salive moussante à travers ses dents grinçantes. Il craint aussi qu’il “puisse mourir” s’il ne peut pas accomplir son destin et devenir PDG. Roman avait déjà voté contre cet accord, mais Shiv se lève et vote pour l’accord GoJo.

Nous voyons alors Kendall quitter le bâtiment dans une sorte de brouillard, et la dernière scène de la série le rattrape alors qu’il se dirige vers la mer, avec Colin qui le suit. Il se tient à la balustrade, surplombant les vagues qui se brisent, puis se recule et s’assoit. Alors qu’il regarde au loin, nous voyons Colin qui traîne en arrière-plan, et la scène se termine sur un fondu.

Dans une interview accordée à Variety, le showrunner Jesse Armstrong a déclaré : “Pour Kendall, cela ne cessera jamais d’être l’événement central de sa vie, les jours centraux de sa vie, les années centrales de sa vie.

Il pourrait peut-être continuer et créer une entreprise, ou faire quelque chose. Mais les chances qu’il atteigne le genre de statut d’entreprise que son père a atteint sont très faibles. Et je pense que cela marquera toute sa vie.“