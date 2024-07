The Boys saison 4 : les fans perplexes après la mort de ce perso dans l’épisode 7

The Boys a surpris les fans avec une mort choquante dans l’épisode de cette semaine, mais les fans ne sont pas entièrement convaincus compte tenu des circonstances.

L’avant-dernier épisode de la saison 4 de The Boys a eu plus que sa part de moments choquants. Mais la plus grande surprise a peut-être été la confrontation finale entre The Deep (ou l’Homme-Poisson en VF) et son amante poulpe, Ambrosius.

Révélant qu’elle est au courant des aventures de The Deep avec Sister Sage, Ambrosius le supplie de sauver leur relation, menant ainsi à une dispute entre les deux. Et dans un élan de colère, le membre des Sept va briser l’aquarium d’Ambrosius avant de s’asseoir à l’extérieur de la penderie, restant là à l’écouter alors qu’elle suffoque lentement.

Mais les fans sur Reddit ne sont pas entièrement convaincus par cette fin. Comme beaucoup l’ont souligné, ils ne sont pas sûrs de la manière dont Ambrosius aurait pu mourir dans cet incident en premier lieu.

« Ai-je raté quelque chose ? Plus tôt dans l’épisode, elle était hors de l’eau et se portait bien. Mais tout d’un coup, elle commence à se noyer immédiatement lorsque le verre est brisé ? » a demandé un fan.

Et ils ont raison. Juste quelques scènes avant sa mort, on peut voir Ambrosius sur le lit de The Deep pendant qu’il lui lit de la poésie. Ambrosius semble aller bien pendant la scène, peu de temps avant que The Deep ne la remette dans son aquarium.

Mais heureusement, la science pourrait bien apporter une réponse à nos questions. Selon le site Octopus Help, une pieuvre ne peut pas survivre longtemps hors de l’eau, certaines ne survivant que quelques minutes. Bien que certaines espèces puissent respirer par leur peau, c’est moins efficace que lorsque leurs branchies extraient l’oxygène de l’eau.

Nous ne savons pas combien de temps Ambrosius était sur le lit avec The Deep (bien que cela suggère qu’ils partagent un moment post-coïtal), il est donc possible qu’elle ait été hors de l’eau brièvement ou que Deep la gardait hydratée d’une manière ou d’une autre.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que la mort d’Ambrosius soit une incohérence scénaristique, mais plutôt une réalité malheureuse de la biologie des pieuvres. C’est pourquoi un autre internaute a suggéré : “Je pense qu’elle met en réalité plusieurs minutes à suffoquer, mais que le temps a été raccourci pour les besoins de la narration”.

Pour en apprendre davantage sur The Boys, découvrez comment cette phrase obscène de la saison 4 pourrait bien avoir teasé le bébé de Butcher et Queen Maeve. Vous pouvez également consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 pour ne pas manquer le huitième et ultime épisode de la saison.