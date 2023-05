Comment va finir la série Succession ?

Alors que la série à succès vit ses dernières heures, voici les théories les plus en vogue sur le final de Succession. Qui va tirer son épingle du jeu ? Qui va rester sur le carreau ?

Véritable série phénomène, au cours des cinq dernières années, Succession a tenu en haleine de nombreux téléspectateurs. À présent que la série de Jesse Armstrong s’apprête à tirer sa révérence, une seule question subsiste encore : comment tout cela va-t-il finir ?

Aux dernières nouvelles Kendall croyait, et peut-être même qu’on le lui avait dit, qu’il allait succéder à son père et prendre le contrôle de Waystar Royco, au grand dam du reste de la famille.

L’article continue après la publicité

Alors qu’on se rapproche inexorablement de l’épisode final, Logan Roy a peut-être rendu l’âme, mais peu de choses ont véritablement changé. Kendall veut toujours la couronne et il est prêt à tout pour y parvenir.

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que le dixième épisode de la saison 4 ne soit diffusé. Cet épisode final de 90 minutes conclura définitivement la série et en attendant de découvrir le fin mot de l’histoire, chaque fan y va de sa propre théorie. Voici les théories les plus en vogue sur la toile.

L’article continue après la publicité

Bien évidemment toutes ces prédictions ne vont pas se réaliser. Certaines d’entre elles sont assez contradictoires par rapport au reste de la liste et d’autres sont complétement extravagantes, mais peut-être qu’elles ne sont pas loin de la vérité.

Kendall accomplit sa destinée … ou meurt

C’est le moment décisif pour Kendall. Soit il devient le “tueur” que son père disait qu’il ne serait jamais et prend le contrôle de Waystar, soit il perd tout et quitte ce monde.

Kendall est quelqu’un qui veut être bon : sa protection envers ses frères et sœurs est un réflexe, il aspire à être un grand-père et ses réticences face aux manœuvres de ATN lors de l’élection étaient claires. Roman n’est clairement pas à la hauteur, “Pinky ne sait pas danser”, et il a soigneusement recueilli le soutien des hauts dirigeants. Il a même son propre “chien de garde” avec Hugo.

L’article continue après la publicité

Cependant, il a aussi de sérieux démons à affronter, la drogue, l’alcool, sans oublier son rôle dans la mort du serveur dans la saison 1. S’il s’en sort avec ce dernier, cela correspondrait au thème de la série (ils peuvent continuer à s’en tirer). S’il est démasqué et expulsé lors de la dernière réunion du conseil d’administration, la série pourrait se conclure par son suicide.

Matsson écarte Shiv

Shiv et Lukas Matsson ont été proches dans la saison 4, un peu trop proches. Leur dynamique n’est ni sexuelle ni romantique, mais leur collaboration peut-être aussi étendue que dangereuse, comme Shiv le lui a dit aux funérailles, certaines personnes pensent qu’il n’est qu’une marionnette pour elle.

L’article continue après la publicité

À la fin de l’épisode 9, son avenir en tant que PDG semblait prometteur. Jeryd Mencken semble avoir accepté l’offre de Matsson pour le convaincre, la plaçant dans une bonne position alors que la réunion du conseil d’administration approche, mais il n’aime sûrement pas être minimisé dans sa propre entreprise. Peut-être que Matsson cassera son image de marionnette et laissera Shiv en plan après avoir obtenu ce qu’il veut. Après tout, elle n’a peut-être plus aucun levier après lui avoir donné tant de conseils gratuits.

Greg monte en grade et vire Tom

Alors que Tom s’est débattu autour de Matsson et des Suédois tout en ayant des disputes avec Shiv, Greg a joué le jeu et il est dans toutes les équipes, partout, tout le temps.

L’article continue après la publicité

Il a subi quelques moqueries de Matsson lors de leur première rencontre, mais il l’a conquis avec son indifférence grossière envers les licenciements massifs, depuis ils ont passé de multiples soirées ensemble. Aux funérailles, Matsson l’a même salué en disant, “Hey, sexy.”

HBO

Si Matsson est maintenant de mèche avec Mencken, voici comment cela pourrait se passer : Mencken accepte un PDG américain, mais ne veut pas que ce soit Shiv à cause de ses inclinations politiques, ni Roman après sa faiblesse aux funérailles, et Kendall veut trop de contrôle. Matsson n’est pas fan de la servilité obséquieuse de Tom, alors qu’en est-il s’ils choisissent de trouver un porte-parole sans bagage… comme Greg.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De plus, d’après la bande-annonce, nous reverrons Ewan lorsque le conseil se réunira et il a des droits de vote. Pourrait-il ouvrir la voie à Greg pour prendre le poste le plus important ? On pourrait d’ores et déjà parier sur quelle serait sa première tâche : virer Tom. S’il hérite de la majorité des droits de vote, restera-t-il loyal ?

Shiv et Tom prennent PGM

Vous souvenez-vous, au début de la saison 4, lorsque Shiv et ses frères ont arraché Pierce directement des mains de leur père, qu’est-il arrivé à ce marché ? PGM pourrait offrir une voie vers le sommet : elle pourrait révéler les méfaits du Suédois et faire s’effondrer le cours de l’action GoJo, permettant à Pierce d’initier une prise de contrôle hostile… avec Shiv à la tête.

Quant à Tom, il a un bébé en route avec Shiv et n’a pas de place chez Waystar dans aucun des futurs possibles de l’entreprise. La série a planté plusieurs graines qui indiquent qu’ils se remettront ensemble.

L’action Waystar s’effondre après une fraude électorale

Comment pourrions-nous oublier l’élection ? Plus précisément, comment Kendall et Roman ont utilisé ATN et ont prématurément annoncé Jeryd Mencken comme vainqueur a déclenché une guerre culturelle dans les rues du pays.

Alors que toute la quatrième saison s’est déroulée sur un calendrier serré, si la fraude électorale de Kendall et Roman était divulguée à la presse, un trou noir engloutirait le cours de l’action de l’entreprise. Matsson l’a appelé une “boutique de pièces”, alors que se passerait-il s’il était capable de prendre le tout pour des centimes par rapport à son offre surdimensionnée après la Norvège ?

Mattson remporte la partie

Ce scénario semble peu envisageable, mais il mérite d’être étudié tout de même. Oui, il a l’avantage avec Mencken sur les CE-Bros. Et oui, il a un puissant allié à ses côtés qui serait un choix pratique pour un PDG américain. Mais il est également émotionnellement abusif, il harcèle sa responsable de communication depuis des années, et n’oublions pas ces chiffres douteux.

HBO

Dans la bande-annonce de la finale, Matsson prévient qu’il va “couper les choses près de l’os” et “devenir méchant”. Il sortira probablement victorieux de la réunion du conseil, jusqu’à ce que Shiv ou quelqu’un d’autre (Greg par exemple dans un autre coup machiavélique) révèle ses secrets et rende sa position intenable.

Roman suit Jeryd Mencken

Roman est de loin la plus grande interrogation. Aux yeux de Kendall, il a “tout foutu en l’air” avec Mencken, les laissant désemparés. Au milieu d’une douleur insupportable, de la déception de son frère et de l’autodérision, il s’est jeté dans un groupe de manifestants qui le détestaient, pour finalement s’en aller voûté et en plus grande souffrance encore.

Comment diable pourrait-il atterrir quelque part qui serait même vaguement agréable ? L’option la plus probable serait de demander l’aide de Mencken, ils ont été des complices depuis leur première rencontre, et même s’il n’a pas été impressionné par sa crise lors de l’enterrement, ils partagent un lien.

Roman n’est clairement pas capable de manier le pouvoir, mais si Hugo est avec Kendall alors que la nouvelle ère commence, pourrait-il trouver du soutien auprès de Mencken en tant que soldat fasciste impassible ? Peut-être qu’il ira en Macédoine pour ouvrir une location de scooters, qui sait ?

Une fin misérable

Le showrunner Jesse Armstrong a également écrit Peep Show, qui a l’une des fins les plus sombres de l’histoire des sitcom. Que toutes ces théories se réalisent ou aucune d’entre elles, une chose est sûre : ce ne sera pas une fin heureuse.

Les épisodes 1 à 9 de la saison 4 de Succession sont d’ores et déjà disponibles en streaming sur HBO, Sky et Amazon Prime (Pass Warner). L’épisode 10 sera disponible le 28 mai aux États-Unis et le 29 mai au Royaume-Uni.