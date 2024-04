One Piece Saison 2 : un leak du live-action sur Netflix tease un vilain iconique

La saison 2 du live-action de One Piece sur Netflix est actuellement en production, et la transcription de l’audition d’un méchant très apprécié des fans a fuité : on vous dit tout ce qu’on sait.

La série One Piece de Netflix a fait sensation à ses débuts en 2023 : le challenge d’adapter un monument parmi les mangas et anime a peut-être fait frémir de nombreux fans après les précédents échecs de Cowboy Bebop ou Death Note, mais la plateforme de streaming n’a pas hésité à embarquer dans l’aventure. Et le pari s’est avéré gagnant, le résultat démontrant qu’il était enfin possible de donner vie à des personnages d’animes pour les caméras sans dénaturer le propos ou l’esprit de l’œuvre originale.

Face au succès de sa série, Netflix n’a pas tardé à annoncer la bonne nouvelle : oui, il y aura bien une saison 2 pour adapter l’odyssée de Monkey D. Luffy, dont le rêve est de devenir le roi des pirates. La suite couvrira l’arc Alabasta, faisant naviguer l’équipage dans des eaux toujours plus tumultueuses et remplies d’ennemis sans cesse plus puissants. Et parmi ces derniers, il y en a un qui est très attendu par les fans.

“ Transcription de l’audition de Smoker de la saison 2 de One Piece / Avertissement : veuillez noter qu’il s’agit d’un prototype de scénario utilisé uniquement à des fins d’audition. Sa présence ne garantit pas que le contenu apparaîtra dans la version finale de la série .”

Sur X/Twitter, OPLA News a relancé la nouvelle, partageant une fuite de scénario pour le live-action One Piece : après un gros plan qui annonçait son arrivée dans le dernier épisode de la saison 1, Smoker, aussi connu sous le nom du Chasseur Blanc, sera bien de la partie dans la saison 2.

Il convient néanmoins de prendre le texte publié avec des pincettes : car il ne s’agit pas à proprement parler d’un fragment de scénario, mais plutôt d’une scène créée spécialement pour les auditions. Utilisé pour guider les acteurs lors du casting, il y a très peu de chance que cet extrait apparaisse dans la série Netflix. En revanche, il peut être intéressant de voir de quelle manière le personnage sera retranscrit à l’écran par les showrunners, à partir de cette première itération du vilain.

Dans un précédent post, le compte OPLA News expliquait choisir de publier cette transcription des auditions plutôt que la vidéo des acteurs, par respect pour les interprètes. Une page dévoile un dialogue entre Smoker et sa subordonnée Tashigi. L’autre montre un échange avec Garp.

La saison 2 de One Piece en live-action n’a pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. En attendant, la première saison est disponible sur Netflix.