One Piece Saison 2 : Tout ce que nous savons

Une saison 2 de One Piece est-elle prévue sur Netflix ? L’adaptation en live-action de l’anime a été un énorme succès, mais reviendra-t-elle ? Voici ce que nous savons.

Préparez-vous à naviguer sur les quatre mers, car One Piece de Netflix est enfin là ! Pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, il s’agit à l’origine d’un manga, le manga le plus vendu de tous les temps, en fait, écrit et illustré par Eiichiro Oda. Adapté en anime par Toei Animation en 1999, l’anime compte aujourd’hui plus de 1 000 épisodes.

La série a ensuite fait ses débuts sur Netflix, mais bien sûr pas à la même envergure que l’anime qui existe depuis 20 ans. Seulement huit épisodes composent la série en live-action, couvrant donc seulement une partie de l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors, peut-on s’attendre à de futures saisons de One Piece en live-action ? N’avançons pas trop vite et voyons ce que nous savons d’une éventuelle saison 2.

Une saison 2 de One Piece en live-action est-elle prévue ?

Le 14 septembre, Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a annoncé sur Twitter que Netflix avait renouvelé la série pour une deuxième saison.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Alors que de nombreuses adaptations en live-action d’anime semblent souvent être des reproductions sans âme, One Piece semble au moins essayer de créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui existait déjà, et ce, avec une passion aussi contagieuse que celle de Luffy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a suffisamment de matière à couvrir pour la série, donc avec une forte demande de la part du public, il y avait alors de fortes chances de voir le projet se renouveler.

Si cela n’a pas encore été confirmé, il semble probable que le casting continuera d’inclure Iñaki Godoy en tant que Monkey D. Luffy, Mackenyu en tant que Roronoa Zoro, Emily Rudd en tant que Nami, Taz Skylar en tant que Sanji, Vincent Regan en tant que Vice-amiral Garp, Jacob Gibson en tant qu’Usopp, Jeff Ward en tant que Baggy le Clown et Morgan Davies en tant que Koby.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus au sujet de la saison 2 de One Piece en live-action.