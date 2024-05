La franchise Rocky accueille un nouveau film, mais il y a un hic

La franchise Rocky s’apprête à accueillir un nouveau film, mais ce volet spécial de la saga de boxe ne sera pas exactement comme les autres, voici pourquoi.

Cela fait maintenant 18 ans que le dernier volet officiel de la franchise Rocky, intitulé Rocky Balboa (2006) a été lancé, sans compter les trois films Creed qui ont depuis enrichi la légende de la boxe de Balboa. Un nouveau film, entièrement consacré à la production du premier film Rocky, est actuellement en développement. Il se concentre sur le parcours qui a amené les spectateurs à découvrir l’un des meilleurs films sportifs de tous les temps.

L’impact de Rocky est incommensurable. En effet, le premier volet de 1976 a non seulement lancé la carrière de Sylvester Stallone, mais il est également devenu un véritable modèle pour chaque film de ce genre, ayant notamment eu une influence sur le montage, sans même parler de notre vision des escaliers (L’un des éléments les plus connus de Philadelphie étant certainement les fameuses marches sur lesquelles s’entraînent le protagoniste).

Le nouveau film, intitulé I Play Rocky, mettra en lumière Stallone à l’époque où ce n’était encore qu’un acteur en difficulté, avant de devenir l’une des plus grandes stars de l’industrie hollywoodienne. Le film revient sur la manière dont il a écrit le scénario de Rocky et, comme son titre l’indique bien, sur le fait qu’il ait refusé de le vendre à moins de jouer le rôle principal. Bien qu’il ait fini par jouer dans le film pour peu d’argent, ce dernier est devenu l’une des franchises sportives les plus pérennes de tous les temps, le personnage de Rocky Balboa étant quant à lui devenu culte aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde.

Peter Farrelly, connu pour Green Book : Sur les routes du sud (2018), mais aussi Mary à tout prix (1998), Dumb and Dumber (1994) ou encore The Greatest Beer Run Ever (2022), produira et réalisera ce film, avec un scénario déjà écrit par Peter Gamble. Le casting est en cours, avec le rôle du jeune Sylvester Stallone encore à pourvoir.

Toby Emmerich, l’ancien chef du cinéma chez Warner Bros. qui produira également le film, a déclaré dans un communiqué : “Je suis fan de Peter Farrelly, à la fois comme cinéaste et comme personne, depuis que j’ai travaillé avec lui sur la musique de Dumb and Dumber. Mais c’est Green Book qui m’a fait penser à Pete pour ce scénario inspirant.

“Christian Baha et moi nous sentons bénis d’avoir Pete à la barre pour ce film. Et comme le Stallone inconnu jouant dans Rocky, Pete dirigera une recherche mondiale pour découvrir un autre acteur qui a juste besoin d’une chance — dans I Play Rocky — pour montrer au monde ce dont il est capable.”

En attendant d’en apprendre plus à ce sujet, découvrez notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.