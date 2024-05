Pixar envisage le reboot de deux de ses plus grands classiques

Les fans des classiques de Pixar peuvent se préparer à une nouvelle ère pour le studio, qui envisage de rebooter deux de ses plus grands films d’animation, à savoir Le Monde de Nemo (2003) et Les Indestructibles (2004).

Comme l’a rapporté Bloomberg, ces reboots sont envisagés dans le cadre d’une stratégie du président de Pixar, Jim Morris, pour revitaliser l’animation qui, après plus d’une décennie de domination au box-office, semble montrer quelques signes de faiblesse.

Le catalyseur de ces reboots a été le week-end d’ouverture désastreux de leur dernier long-métrage d’animation, Élémentaire (2023). Bien que le film ait débuté en deuxième position (battu seulement par The Flash, sorti en salle une semaine avant), les 30 millions de dollars de recettes du premier week-end d’Élémentaire ont été le pire démarrage de l’histoire de Pixar.

“Nous avons tous été abasourdis, et cela a été difficile pour le moral,” a déclaré Jim Morris à Bloomberg à propos d’Élémentaire. “Je pensais que c’était un bon film avec une touche Pixar, alors quand ça n’a pas marché, c’était comme, ‘Wow.’ Je me suis dit, ‘Les gens ne veulent-ils plus voir le genre de films que nous faisons ? Est-ce que c’est fini ?'”

La solution, bien sûr, est d’abandonner les nouvelles propriétés intellectuelles et de revenir à celles qui ont fait de Pixar ce qu’il est. Cela les a amenés à la décision de rebooter la franchise de super-héros Les Indestructibles et la comédie sous-marine Le Monde de Nemo.

D’une certaine manière, cela fait sens. Car le fait est que cinq des six derniers projets de Pixar, c’est-à-dire Élémentaire, mais aussi Alerte Rouge (2022), Luca (2021), Soul (2020) et enfin En avant (2020), étaient de nouvelles propriétés, et tous ces films ont eu du mal à trouver un public. (Le sixième projet, le pseudo-préquel de Toy Story Buzz l’Éclair, s’en est quant à lui un peu mieux sorti, mais n’a pas été à la hauteur du succès des précédents films de la franchise).

Cela devient d’autant plus frappant lorsqu’on compare cela aux deux films sortis juste avant En Avant, à savoir Toy Story 4 et Les Indestructibles 2. Deux films qui ont bien performé au box-office, franchissant le seuil mythique d’un milliard de dollars et devenant ainsi de véritables succès commerciaux, mais aussi critiques.

Bien sûr, les raisons de l’échec de ces films là où d’autres ont réussi sont à nuancer, et ce n’est pas uniquement dû à la popularité déjà bien établie de ces franchises. Les Indestructibles 2 et Toy Story 4 sont respectivement sortis en 2018 et 2019, lorsque Disney+ n’en était encore qu’à ses débuts, et les cinémas étaient alors la seule véritable option à disposition du public.

Il est également important de se rappeler que les trois films les moins performants du lot, à savoir Soul, Luca, et Alerte Rouge, ont été directement diffusés en streaming pendant la pandémie. Les trois films n’ont eu droit à une sortie en salles qu’en 2024.

Le confinement a par conséquent eu un impact durable sur l’expérience cinématographique en général, et le public n’a pas encore retrouvé son chemin vers les salles. L’économie a également ravagé l’expérience, rendant plus coûteux et intimidant que jamais de sortir toute la famille au cinéma.

Il va donc falloir patienter encore un peu de temps pour que Disney retrouve sa gloire d’antan, si tant est que cela est possible. Par ailleurs, si on ajoute à cela la grève hollywoodienne qui a paralysé l’industrie pendant plusieurs mois l’année dernière, on comprend que tout cela a également eu des répercussions sur d’autres franchises appartenant au géant américain. On pensera notamment au Marvel Cinematic Universe (MCU) et au retard généralisé de nombre de ses projets. De plus, des films autrefois considérés comme des franchises dont le succès était assuré, comme par exemple Avatar ou encore Star Wars, ont elles aussi été retardées de plusieurs années.

Le prochain film de Pixar et le premier de sa nouvelle ère sera Vice-versa 2, dont la sortie en salle est prévue pour le 19 juin 2024. Un long-métrage qui est très attendu par le public, mais aussi et surtout par le studio, étant alors pressenti comme étant le meilleur démarrage de 2024 selon Deadline, dans une année dominée par de grands films au box-office mondial. Sa performance pourrait ainsi déterminer l’avenir créatif de Pixar, pour le meilleur ou pour le pire.