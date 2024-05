Remake de Dragons : date de sortie, casting, intrigue…

Le remake de Dragons, pour le moment titré How to Train Your Dragon, ramènera Harold et Krokmou sur grand écran. Voici tout ce que nous savons pour le moment sur ce film en live-action.

Depuis quelque temps déjà, Disney redonne vie à ses plus grands films d’animation en proposant des remakes en prise de vues réelles (ou live-action) de ses “Classiques d’animation”, le public ayant dernièrement pu découvrir la version live-action de La Petite Sirène. Des remakes qui peinent à égaler le succès des films qu’ils adaptent, et qui font bien souvent l’objet de diverses critiques.

DreamWorks a toujours été l’un des principaux concurrents de Disney dans le domaine des films d’animation. Et il semblerait que le studio américain ait décidé de suivre la tendance lancée par son rival de toujours, puisque l’un de ses films les plus cultes va lui aussi avoir droit à son remake en live-action, et il s’agit bien évidemment de Dragons.

Connu pour le moment sous le nom de How to Train Your Dragons (qui n’est autre que le titre de la franchise dans la version originale), voici ce que le studio a partagé sur le film en live-action, y compris le casting et l’intrigue.

La date de sortie du film live-action How to Train Your Dragon est prévue pour le 11 juin 2025.

DreamWorks

Initialement prévue pour mars 2025, la date de sortie a finalement été repoussée en raison des grèves de la WGA et de SAG-AFTRA.

Le tournage a commencé le 15 janvier 2024, lorsque le réalisateur Dean DeBlois a partagé sur Instagram une image du plateau de l’île de Beurk, en disant : « Premier jour de tournage ! Nous sommes tous excités de commencer ! »

@HELENSTILLS/DEAN.DEBLOIS

Quel est le casting de How to Train Your Dragon ?

Mason Thames joue le rôle de Harold aux côtés de Nico Parker qui interprète Astrid dans le casting du film How to Train Your Dragon.

Voici la liste des acteurs du film How to Train Your Dragon :

Mason Thames dans le rôle de Harold

Nico Parker dans le rôle d’Astrid

Gerard Butler dans le rôle de Stoïck

Nick Frost dans le rôle de Gueulfor

Julian Dennison dans le rôle de Varek

Gabriel Howell dans le rôle de Rustik

Bronwyn James dans le rôle de Kognedur

Harry Trevaldwyn dans le rôle de Kranedur

Ruth Codd dans le rôle de Phlegma

Peter Serafinowicz dans un rôle à déterminer

Le film en live-action How to Train Your Dragon promet déjà de nombreux visages familiers, même si tout le casting n’a pas encore été révélée. Dennison a été précédemment vu dans Deadpool 2 et Godzilla vs Kong, tandis que Howell et James ont joué dans les séries Netflix Bodies et Lockwood and Co. Codd est également reconnue pour son rôle dans La Chute de la Maison Usher.

Parker nous a époustouflés en tant que Sarah dans The Last of Us, et Thames a été formidable dans le film d’horreur Black Phone. Tout ce petit monde se tiendra aux côtés du célèbre Gerard Butler, connu entre autres pour le film 300, mais aussi Rocknrolla, Greenland ou encore la trilogie La Chute.

Nous ne savons pas encore si Jay Baruchel, qui a prêté sa voix à Harold dans la version originale, fera un petit caméo ou non dans cette version live-action. Parmi les autres membres du casting original de la trilogie DreamWorks, on retrouvait également Jonah Hill dans le rôle de Rustik, Christopher Mintz-Plasse dans le rôle de Varek, T.J. Miller dans le rôle de Kranedur, et Kristen Wiig dans le rôle de Kognedur.

DeBlois, qui a réalisé les trois films d’animation, reviendra pour écrire et réaliser le film en live-action. Contrairement aux remakes de Disney, c’est la première fois que le réalisateur d’origine est engagé pour revisiter son prédécesseur animé en version live-action.

Quelle sera l’intrigue du film How to Train Your Dragon ?

Le film live-action How to Train Your Dragon devrait adapter l’intrigue du premier film d’animation, bien que nous ne sachions pas précisément s’il y a des plans pour refaire toute la trilogie.

DreamWorks

Le premier film suit Harold, le fils d’un chef de village viking qui se lie d’amitié avec Krokmou, un dragon aussi redoutable que maladroit. Il y a juste un problème : les Vikings détestent les dragons, et les combattre fait partie intégrante de leur mode de vie.

Tout au long de la trilogie, le lien entre Harold et Krokmou ne fait que se renforcer, qu’ils partent au combat contre des seigneurs de guerre dragons, perdent leurs parents ou cherchent le Monde caché.

Plus tard, dans Dragons 3 : Le Monde caché, l’histoire continue d’aborder des sujets profonds tels que le vieillissement, le passage à autre chose ou encore l’estime de soi.

Si les films en live-action rendent justice à leurs récits, nous serons aussi heureux que Krokmou lorsqu’il vole dans le ciel.

C’est tout ce que nous savons sur le film live-action How to Train Your Dragon. En attendant, découvrez tous les meilleurs films à regarder en streaming ce mois-ci.