Quel sera le prochain film de Christopher Nolan après Oppenheimer ?

Christopher Nolan a quitté la cérémonie des Oscars avec une ribambelle de prix prestigieux : sur quoi le réalisateur va-t-il travailler ensuite ?

Au cours de ces 25 dernières années, un nom s’est tranquillement imposé dans la sphère du cinéma : celui de Christopher Nolan, cinéaste de talent ayant signé de nombreux longs-métrages à la réputation solide.

Les spirales de la mémoire de Memento, les tours de passe-passe réclamant de grands sacrifices dans Le Prestige, les rivages français de Dunkerque en pleine guerre mondiale, les voyages dans l’espace et le temps avec Interstellar… rien ne semble arrêter l’auteur, toujours en quête de sujets aussi tortueux que philosophiques.

Beaucoup se sont pris la tête sur les tours de la toupie d’Inception, la vision froide du personnage de Batman a redéfini le genre du super-héros au cinéma, et Oppenheimer a fait une razzia sur les Oscars de 2024 : impossible de nier le fait que l’impact du réalisateur est majeur sur le septième art. Et ensuite, quel sera le prochain film de Christopher Nolan ?

Quel est le prochain film de Christopher Nolan ?

À ce stade, le réalisateur n’a pas encore clairement défini son prochain long-métrage. Car l’un des traits de l’auteur, est le fait de prendre son temps : sa carrière s’étend sur plus de deux décennies, mais il n’a en réalité signé que 12 films durant cette période, là où d’autres n’hésitent pas à sortir une production tous les ans, sinon davantage.

Il reste cependant possible d’émettre des suppositions. Ainsi, dans un portrait dressé par Variety, si Nolan n’a pas teasé de projet spécifique, il a tout de même expliqué rester ouvert à tout type d’histoire, pourvu qu’elle reste la sienne :

“Les idées viennent de partout. J’ai fait un remake, j’ai réalisé des adaptations de bandes dessinées et de romans, et j’ai écrit des scénarios originaux. Je suis ouvert à tout. Mais en tant que scénariste et réalisateur, quoi que je fasse, je dois sentir que j’ai entièrement la main dessus. Je dois me l’approprier : la graine initiale de l’idée peut venir d’ailleurs, mais elle doit passer à travers mes doigts sur un clavier et ressortir uniquement selon ma vision.“

Pour le New York Times, le réalisateur expliquait également : “Quand je donne des interviews pour un nouveau film qui sort, on me demande toujours ce que je vais faire ensuite. Et la réponse est toujours la même. En ce qui me concerne, je fais une chose à la fois et je m’y consacre de manière obsessionnelle tant que le film n’est pas terminé. Et puis, j’aime dire que c’est le public qui met un point final au film.“

Oppenheimer est sorti, a reçu un accueil chaud bouillant, et obtenu sept récompenses aux Oscars : on peut donc estimer que le projet de Christopher Nolan est bel et bien fini. Or, le réalisateur n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Les théories vont donc bon train pour la suite de sa filmographie.

Prédictions sur le prochain film de Christopher Nolan

Bien que rien de concret n’ait encore été annoncé par le réalisateur, il est possible de se tourner vers le passé de Christopher Nolan. Plus précisément, vers trois projets qui n’ont pas encore vu le jour.

Si des rumeurs ont longtemps persisté sur un film James Bond qui permettrait au réalisateur de recréer le héros britannique à sa manière, Nolan a fini par dissiper le malentendu. En effet, dans une interview pour l’Associated Press (AP) disponible sur YouTube, à la question de sa participation à une production estampillée 007, le cinéaste oscarisé a simplement répondu : “Non, malheureusement, non. Il n’y a rien de vrai dans ces rumeurs.”

Pas de panique : d’autres films pourraient également passer entre les mains du créateur.

Un biopic sur Howard Hughes

Suite à la sortie d’Insomnia en 2002, Christopher Nolan avait commencé à écrire un biopic centré sur Howard Hughes, l’emblématique magnat des affaires.

Ce nom vous évoquera peut-être quelque chose, et à raison : Leonardo DiCaprio a déjà incarné la célébrité dans Aviator de Martin Scorsese… un film sorti en 2005, et qui a convaincu Christopher Nolan de laisser tomber l’idée de sa propre version de l’homme d’affaires.

D’après le réalisateur, qui s’est exprimé auprès de The Daily Beast lors de la promotion d’Interstellar en 2017, son scénario s’intéressait à la dernière partie de la vie de Howard Hughes, alors reclus pour affronter seul ses problèmes de santé. Jim Carrey était pressenti pour le rôle, mais Scorsese et DiCaprio ont soufflé sur l’espoir de Nolan.

“Je me suis littéralement dit « Mer*e »,” se souvient le réalisateur à propos de la nouvelle de l’entrée en production d’Aviator, avant d’expliquer : “Je pense que c’est le meilleur scénario que j’ai jamais écrit, c’était vraiment merveilleux comme expérience. Oui, c’était frustrant que l’autre film se concrétise. Vais-je le revisiter ? Aucune idée. […] Je n’exclus pas nécessairement l’idée, mais ça fait maintenant longtemps que je l’ai écrit.“

The Keys to the Street

Après que son biopic sur Howard Hughes ait échoué, Christopher Nolan a été brièvement attaché à la réalisation d’une adaptation du roman The Keys to the Street de Ruth Rendell, et dont l’intrigue suit l’enquête d’une femme sur les meurtres sordides de plusieurs sans-abri, tués et empalés dans un parc de Londres.

Le projet appartenait à Fox Searchlight et prévoyait Gemma Arterton dans le rôle de Mary Jago. Mais le réalisateur a finalement décidé de quitter le navire. “Je pense que le scénario est très bon,” s’est-il exprimé sur un site de fans (dans des propos rapportés par Collider) avant de préciser : “Mais je ne crois pas avoir envie de le tourner dans l’immédiat. Je suppose qu’un autre réalisateur s’en chargera. C’est un scénario vraiment cool, mais il partage beaucoup de points communs avec les trois films que j’ai réalisés, donc ce n’est peut-être pas le bon moment pour moi.”

The Prisonner

Probablement l’un des sujets les plus intéressants : au départ une série diffusée pour la première fois en 1967, Le Prisonnier (ou The Prisonner) suit un agent des renseignements britanniques qui se fait enlever et emmener dans un étrange village côtier, d’où personne ne s’échappe vivant.

itv studios

En 2009, l’histoire a eu droit à un remake avec Jim Caviezel, qui n’a cependant pas convaincu la critique.

L’histoire est mystérieuse et riche en rebondissements, et semble avoir justement tapé dans l’œil du cinéaste, comme il le faisait entendre en 2006 auprès d’IGN : “Le Prisonnier m’intéresse depuis pas mal de temps, et je pense avoir trouvé l’angle parfait pour nous y attaquer.“

À l’époque, Christopher Nolan était en effet rattaché au projet censé ramener le héros au cinéma, mais le producteur Barry Mendel a ensuite fait savoir que le cinéaste s’était retiré. Si Ridley Scott semblait l’avoir remplacé entre-temps, il n’y a plus eu de nouvelles depuis bien longtemps sur l’adaptation de la série Le Prisonnier.

Lors d’une apparition en juillet 2023 sur le podcast Happy Sad Confused lors de la promotion d’Oppenheimer, la question de sa participation au film Le Prisonnier est revenue sur la table.

Mais Christopher Nolan a préféré ne pas trop en dévoiler, pour se concentrer sur son film en cours et futur grand gagnant des Oscars 2024 : “Je ne dirai rien sur ce que je vais faire ensuite… parce que la vérité, c’est que je ne me suis pas encore décidé sur quoi que ce soit.“