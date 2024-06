Un joueur de Pokémon Go incité à détruire une Arène de bébés Pokémon comme Anakin Skywalker

Lucasfilm / The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go, poursuivant sa routine quotidienne dans le jeu, est tombé sur l’Arène la plus mignonne et innocente qu’un Dresseur puisse espérer trouver.

Partageant sa découverte sur Reddit, le joueur a expliqué comment il avait initialement prévu d’attaquer l’Arène et de la convertir à la couleur de son équipe, jusqu’à ce qu’il découvre que quelqu’un d’autre avait transformé l’endroit en une garderie improvisée.

« J’étais sur le point d’attaquer cette arène jusqu’à ce que je voie les habitants, » a-t-il expliqué, ajoutant « Je voulais la changer en couleur de mon équipe avant le Méga-Raid mais maintenant je n’ai plus le cœur de le faire. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Canalisant son énergie du Côté Obscur, les réponses au post ont encouragé le joueur à se transformer en Anakin Skywalker et recréer la célèbre scène des Jeunes de la Revanche des Sith.

« Sur le point de leur montrer une purge de Padawan, » fut la première d’une série de références inattendues à Star Wars.

« Ce sont des animaux, et je les ai massacrés comme des animaux, » a continué un autre, citant le discours rempli de haine d’Anakin à Padmé après avoir tué un groupe de Tusken Raiders dans L’Attaque des Clones.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le summum a été atteint avec un commentaire réadaptant un autre discours d’Anakin avec une pincée de références aux Pokémon.

« Je les ai tués. Tous. Et pas seulement les Pokémon de base, mais aussi les Pokémon de Niveau 1 et les bébés. Ce sont comme des animaux. Enfin, certains le sont. Je ne sais même pas ce que sont Lippouti ou Okéoké. Je les déteste ! »

Malheureusement, l’auteur du post n’a pas partagé de suivi pour confirmer s’il a cédé à sa haine et exterminé toute une génération de Pokémon, mais l’ignorance est un bonheur, non ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant avec impatience la multitude d’événements à venir sur Pokémon Go ? Consultez notre guide pour savoir comment vaincre Méga-Rayquaza.