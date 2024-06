Critique de la série Star Wars : The Acolyte – une enquête inédite mais un peu convenue

On a eu accès aux quatre premiers épisodes de la nouvelle série Star Wars : The Acolyte – que vaut le retour des Jedi dans la galaxie lointaine ?

Disney a bien compris l’engouement du public pour la franchise Star Wars : après le rachat du studio Lucasfilm et une nouvelle trilogie, ce sont les séries qui se sont retrouvées sous le feu des projecteurs. Arguments parfaits pour rameuter du monde sur la plateforme Disney+, les Mando, bébé Yoda et autres Ahsoka n’ont pas tardé à affluer dans des formats sériels, pour des résultats parfois réussis, parfois un peu fatigués.

La production la plus récente a tout de même ça d’original qu’elle propose un retour en arrière et promet de dévoiler une époque tout à fait inédite dans le canon des films et séries Star Wars : celle de la Haute République. Parce qu’avant d’être pourchassés ou plongés dans des complots politiques inextricables, les Jedi ont tout de même connu un âge d’or. Mentionnée, jamais vraiment montrée, cette période était alors le terreau de nombreux récits et théories pour les fans. Mais elle ne sera plus une chimère grâce à Disney et The Acolyte.

2024 lucasfilm/disney

Et parce que montrer des chevaliers de l’espace satisfaits d’eux-mêmes ne suffisait évidemment pas à faire une histoire passionnante, ses créateurs ont eu la bonne idée de poser l’intrigue juste avant les événements qui provoqueront la déchéance de l’Ordre. Quoi de mieux alors, pour découvrir peu à peu ce qui a plongé les nobles guerriers au fond du gouffre, qu’une enquête façon whodunnit dans une sordide affaire de meurtre ?

The Acolyte entraîne en effet ses spectateurs dans une épopée parfois un peu trop scolaire, dont les enjeux sont au moins clairs dès le début : les Jedi veulent comprendre pourquoi quelqu’un tue les chevaliers, Osha veut comprendre pourquoi on l’accuse alors qu’elle n’est qu’une mécanicienne qui n’a rien demandé à personne, et Maître Sol veut innocenter la jeune femme qui fut autrefois sa padawan.

Malheureusement, l’intrigue ne laisse pas beaucoup de place au suspense et ses énigmes sont assez convenues – même dans un univers aussi riche que celui de Star Wars. Si la réalisation a clairement à cœur de reprendre le style des premiers films initiés par George Lucas, offrant un travail soigné (sans pour autant jamais vraiment décoller), la nostalgie ne suffit pas toujours à cacher une histoire un peu trop classique.

En fin de compte, l’intérêt des premiers épisodes ne réside pas tant dans la résolution de l’enquête de The Acolyte ni même dans les motivations du tueur, mais plutôt dans le mystère entourant un autre personnage qui se tapit dans l’ombre. Et il est évident que cette partie plus passionnante sera abordée plus en profondeur dans la seconde moitié de la série, encore indisponible à l’écriture de cette critique. Car sous couvert d’une enquête criminelle, ces quatre premiers volets servent avant tout à poser les bases et faire monter progressivement la tension pour une deuxième partie qu’on suppose (et qu’on espère) plus riche. On appréciera toutefois un chapitre sur les origines de différents protagonistes, plus intéressant que le reste.

2024 lucasfilm/disney

Du côté des acteurs, certains se débrouillent mieux que d’autres, la faute surtout à des dialogues et des situations très convenus. Dommage que les quelques difficultés à l’anglais de Lee Jung-jae, interprète du Maître Sol, soient aussi évidentes. Car lorsqu’il n’est pas question de sortir des discours souvent fades, la présence de l’acteur à l’écran marche parfaitement dans son interprétation bienveillante du mentor d’Osha et Jecki. Un détail qui sera très certainement gommé avec une version française, mais qui pourrait faire tiquer les adeptes de la version originale. Mention spéciale également à Amandla Stenberg, parfaitement choisie pour son rôle.

La série restera dans tous les cas très certainement plaisante à regarder pour quiconque se languit d’une nouvelle histoire dans la galaxie lointaine. Lucasfilm est toujours au rendez-vous quand il s’agit de présenter du lore, des environnements variés ou des accessoires détaillés. On sent aussi que la showrunner Leslye Headland connaît son sujet et est passionnée par la franchise, même si elle préfère manifestement la sécurité des sentiers battus et rebattus par de nombreux cinéastes avant elle.

Et puis, après les nombreux récits de rebelles d’Andor ou de mercenaires des étoiles façon The Mandalorian ou Le Livre de Bobba Fett, revoir des Jedi reste une bonne idée, surtout pour les combats généralement très bien chorégraphiés. À voir toutefois si l’intrigue parviendra à garder l’attention de ses spectateurs jusqu’au bout des huit épisodes, ou si elle finira à bout de Force.

Star Wars : The Acolyte sera disponible le 5 juin 2024 sur Disney+. Pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.