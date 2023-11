Invincible saison 2 : Pourquoi n’y a-t-il pas d’épisode 5 cette semaine ?

Les fans d’Invincible vont devoir prendre leur mal en patience avant de voir l’épisode 5 de la saison 2, malgré la fin stupéfiante offerte par les showrunners dans le 4. Mais où est passé cet épisode, et pourquoi n’est-il pas diffusé cette semaine ?

Après un début de saison sombre, le traumatisme laissé par Nolan (la violence et les mensonges) pesant sur tout le monde, Mark s’est finalement allié à Omni-Man dans le quatrième épisode.

Père et fils ont ainsi affronté des Viltrumites, le papa moustachu a commencé à comprendre comment gérer son affection pour autrui, et Mark se retrouve affublé d’une mission sanglante par les extraterrestres surpuissants. Et donc, à quand la suite ?

Alors que l’épisode 4 s’arrête sur un cliffhanger insoutenable, les spectateurs apprennent que la saison 2 ne continuera pas tout de suite. Pourquoi ? Et quand sera diffusé l’épisode 5 ? On vous explique tout.

Où est l’épisode 5 de la saison 2 d’Invincible ?

L’épisode 5 de la saison 2 d’Invincible ne sera pas diffusé avant 2024, car la deuxième saison vient d’entrer dans sa pause de mi-saison.

Cette décision a été extrêmement controversée parmi les fans, qui ont été laissés dans la “souffrance” de l’attente. Il ne reste que quatre épisodes à diffuser pour la saison 2, mais nous n’en verrons aucun avant “quelques mois“, ce qui semble indiquer un retour au plus tôt en février/mars 2024.

Simon Racioppa, le co-showrunner de la série aux côtés de Robert Kirkman, a expliqué au Hollywood Handle : “La décision [de diviser la saison] a été prise après coup. Alors que nous commencions la production de la série, certains problèmes sont survenus, nous en avons parlé à Amazon, et nous avons pensé que c’était la meilleure façon de présenter le programme, avec ces 4 épisodes au lieu de faire attendre encore plus longtemps le public. Nous reviendrons après quelques mois et vous donnerons le reste.“

Robert Kirkman, le créateur des comics et showrunner pour l’adaptation à l’écran, a également déclaré à Collider : “J’essaie d’être le genre de type qui voit le verre à moitié plein. C’était plutôt pratique de procéder comme ça, car ça demandait beaucoup de temps pour finir la série. Quand on a vu le calendrier de la série, menant à ces vacances, on a su qu’on risquait de perdre de l’audience pendant la période des fêtes, et puis il y a le Nouvel An.“

Les épisodes 1 à 4 de la saison 2 d’Invincible sont disponibles en streaming sur Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon. Il faudra tenir bon jusqu’à la diffusion de la suite.